Unas 60 personas, la mayoría mujeres, han llamado a la Línea PAS de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA) en la pasada semana a causa de la inestabilidad y angustia que le causa el racionamiento de agua potable.

“Ha habido un aumento significativo en esas llamadas, que mayormente son mujeres las que llaman, del área norte de la Isla”, precisó la directora de ASSMCA, Catherine Oliver Franco, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Precisó que las llamadas comenzaron a registrarse la semana pasada, luego de que la gobernadora Jenniffer González Colón anunciara el plan de interrupciones programadas para los 183,000 abonados que se sirven del embalse de Carraízo.

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La funcionaria comentó que, durante la llamada, no sólo se evalúa si hay la posibilidad de “ideas suicidas o ideas homicidas”, sino que le resuelven a la persona si necesita que se le lleve agua embotellada.

La Línea PAS recibe un promedio de 1,625 llamadas al mes. (Archivo / GFR Media) ( Archivo )

“Mayormente, las llamadas vienen relacionadas con temores, angustias. ¿Qué se busca dentro de esa llamada? Número uno, verificamos si realmente hay que ir a suplirle agua, porque ASSMCA, si se identifica si ese adulto mayor o esa persona necesita agua embotellada, porque a veces no pueden salir a comprarla, pues, se canaliza ese servicio para llevarle esa agua. Si fuese un centro de envejecientes o fuese un lugar donde están, nosotros monitoreamos todos los días la capacidad de las cisternas, así que también se les coordina ese servicio del camión cisterna para que se le pueda suplir el agua”, explicó.

También se le pregunta a la persona que llama si ha visitado a su médico, ha sido evaluado por un sicólogo o psiquiatra y si consume algún medicamento contra la ansiedad o cualquier otro problema de salud mental.

“Si no está medicado o no está en ese seguimiento, puede haber una recaída en salud mental”, comentó la funcionaria.

Si se identifica que la persona que llama está “en crisis”, Oliver Franco informó que el ASSMCA “moviliza un equipo de trabajo a ese lugar” para brindar atención directa al necesitado.

En la llamada, el equipo también orienta sobre el manejo del agua y se coordina con cualquier otra agencia la asistencia que necesita esa persona que busca auxilio.

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“Son diferentes situaciones o realidades que pudiese presentar esa persona que llama. Sí, queremos recalcar, el equipo está preparado desde el mes de junio, finales de mayo” para atender la situación, sostuvo.

Oliver Franco señaló, por ejemplo, que recibieron orientación del Departamento de Salud para poder orientar sobre cómo debe ser el manejo del agua.

En fin, durante la llamada se intenta resolver los problemas que le causan angustia a la persona que busca auxilio para enfrentar los problemas del agua potable que se viven en el país.

“Lo que el participante requiere, tratamos de suplirlo en el momento”, afirmó la directora de ASSMCA.

Por otro lado, la funcionaria señaló que la mayoría de las 1,625 llamadas promedio que recibe la Línea PAS en un mes o el 85% están relacionadas a servicios por problemas de salud mental y la adicción.

Busque ayuda

Si usted se encuentra con alguien en crisis, ya sea familiar, conocido o desconocido, no deje sola a la persona, no ignore la situación; tome sus planteamientos en serio y llame a la Línea PAS.

La línea está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y ofrece una sesión de desahogo, consejería en crisis y apoyo emocional, responde a personas de comportamiento suicida, seguidos de otros problemas de salud mental como la depresión, violencia doméstica y trastornos de ansiedad, entre otros.

Para acceso rápido, llame al teléfono 9-8-8 o al 1-800-981-0023. La comunidad sorda, tiene accesible el servicio de videollamada marcando el (787) 615-4112. Además, quienes lo prefieran, también hay un chat en líneapas.assmca.pr.gov.