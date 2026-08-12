Ante el mensaje en vivo emitido en la noche del martes hoy por la gobernadora Jenniffer González, mientras se desarrollaba una reunión de más de dos horas entre el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis Reinaldo González Delgado, otros ejecutivos de la corporación pública y los miembros del Comité Ejecutivo de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la AAA (UIA), la organización sindical ratificó el paro de 24 horas previamente anunciado.

Los líderes capitulares de la UIA consideraron las expresiones de la gobernadora desacertadas y difamatorias, al entender que presentaron información incorrecta sobre el desarrollo de las gestiones y negociaciones, atribuyeron injustamente responsabilidad a la Unión y a sus trabajadores y provocaron un deterioro del ambiente precisamente cuando las conversaciones comenzaban a encaminarse hacia un posible entendimiento.

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Específicamente durante su mensaje, González Colón aseguró que el sindicato tardo meses en emitir una respuesta a la AAA para que la corporación pública pudiera actuar sobre los planes de clasificación. “Hay esa disposición de esa revisión, de hecho, estuvieron meses esperando la notificación de la información de esos planes por parte de la unión para que se puedan evaluar. Pero estando en emergencia y habiendo recibido la información escasamente a finales del mes de julio, y estando ahora en esta situación de emergencia, se necesita tiempo para poder hacer las evaluaciones fiscales correspondientes. Y yo creo que todos los puertorriqueños necesitamos en este momento el espacio para comprender que necesitamos el líquido más preciado. Nadie está diciendo que no se revisen esas escalas salariales, pero en este momento la gente necesita agua. Yo espero que podamos poner esa prioridad del pueblo de Puerto Rico sobre la mesa. Yo creo que esa es la urgencia”, afirmó la ejecutiva en su mensaje.

Según la UIA, durante la propia reunión con el presidente ejecutivo de la AAA quedó evidenciado que parte de la información que había estado llegando al Ejecutivo no reflejaba adecuadamente la realidad ni la cronología de las gestiones realizadas por la Unión. La organización aclaró que la última reunión relacionada con la discusión de los perfiles de puestos —que establecen las funciones y deberes correspondientes a cada posición— se celebró el 23 de junio. En aquel momento, la administración se comprometió a reunirse con los directores de Operaciones para continuar evaluando el asunto.

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Sin embargo, no fue hasta el 23 de julio que la administración concretó una reunión interna para discutir el tema y, según denunció la UIA, desde entonces no volvió a comunicarse con la Unión para retomar el proceso. No fue sino hasta que la matrícula solicitó la convocatoria de un paro y comenzaron nuevas conversaciones durante el pasado fin de semana que la administración remitió un memorando el domingo, 9 de agosto. Por esta razón, la UIA rechazó cualquier señalamiento que pretenda atribuirle a la organización sindical una demora de meses en el proceso y sostuvo que esa versión no corresponde con la secuencia real de los acontecimientos.

La Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA) es una organización sindical con una extensa trayectoria en la representación y defensa de los derechos laborales de los empleados de la AAA. La UIA promueve condiciones de trabajo justas, seguridad laboral y el reconocimiento de la experiencia y aportación de los trabajadores que sostienen un servicio esencial para el pueblo de Puerto Rico.