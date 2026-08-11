Un 10% de los abonados de la Zona 1 del plan de racionamiento del embalse Carraízo continúan sin agua potable, pese a que están en el área en que se suponía que recibirían este martes el servicio. Así lo reconoció esta tarde el director de la Región Metropolitana de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), José Rivera Ortiz.

“En esta segunda implementación del ciclo correspondiente a la Zona 1 del Plan de Interrupciones Programadas para los abonados que se suplen del embalse Carraízo, hemos observado una recuperación mucho más rápida y favorable en comparación con el ciclo anterior, (que fue de viernes a domingo en la mañana). Al mediodía de hoy, 20 de las 22 instalaciones asociadas a esta zona ya se encontraban en operación, lo que representa que el 90% de los clientes impactados ya cuenta con el servicio. Solo permanecían pendientes de entrar en operación las estaciones Las 400 y Cedros, por ser las instalaciones más distantes dentro del sistema”, detalló el funcionario en declaraciones escritas.

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De inmediato, solicitó a los abonados que ya recibieron agua potable que sean comedidos en el uso de este vital líquido para lograr estabilizar el sistema afectado, principalmente por la avería que sufrió el Cupey Water System hace dos semanas, por lo que muchos residentes de la zona permanecen sin servicio desde entonces.

La AAA había advertido que la zona de Cupey demoraría en recibir el servicio, debido a que el sistema de tanques y tuberías estaban vacíos. La situación llevó a que sectores de San Juan nunca recibieran el servicio en el primer turno del racionamiento, que correspondía de viernes a las 6:00 a.m. a domingo a las 6:00 a.m. En este segundo turno de recibir agua, es que queda el 10% de los abonados sin servicio.

Según el directivo de la AAA, “nuestro personal continúa realizando ajustes operacionales dirigidos a estabilizar los niveles y las presiones en todo el sistema. Aunque una instalación esté en operación, la recuperación del servicio no ocurre de manera inmediata en todos los sectores, particularmente en las zonas altas y distantes. Seguiremos trabajando hasta lograr la recuperación de las instalaciones que permanecen pendientes y estabilizar por completo la distribución de agua en nuestras comunidades”.

“Hacemos un llamado a los abonados que ya han recibido el servicio de agua a hacer un uso prudente del agua una vez reciban el servicio, de manera que podamos distribuir el recurso de forma equitativa y proteger el abasto disponible en el embalse Carraízo. Durante este periodo, es importante limitar el consumo a las necesidades esenciales y evitar actividades como lavar vehículos, llenar piscinas, regar jardines o patios y utilizar mangueras para limpiar aceras, marquesinas u otras áreas exteriores. La colaboración de todos es fundamental para que el agua pueda llegar a la mayor cantidad de clientes posible”, concluyó.