Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), cobijados bajo la Unión Independiente Auténtica (UIA), llegaron a media mañana de este miércoles frente a La Fortaleza a manifestarse en contra del gobierno de Jenniffer González Colón.

En la Mansión Ejecutiva, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, junto al codirector de Asuntos Legislativos de La Fortaleza, Carlos Rivera Justiniano, se reunieron con integrantes de la UIA “para escuchar de primera mano sus planteamientos y atender las inquietudes presentadas por el sindicato”, comunicó la portavoz de la Fortaleza, Nicol Colón.

No se informó de alguna solución.

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Los unionados llegaron hasta la calle Fortaleza alrededor de las 9:00 a.m. La lluvia provocó que se aglomeraran en las aceras, mientras correaban cánticos de exigencia en contra del gobierno.

“Lucha sí, entrega no”, se destacaba entre los estribillos.

Los reclamos que hacía el liderato en sus turnos al micrófono estaban dirigidos a reprochar “la miseria de salario que tenemos” y la “injusticia” que se comete por supuestamente no aprobarles un nuevo plan de reclasificación y retribución. Reclamaron mejores equipos y condiciones laborales, así como reprocharon el que se diga que no son empáticos con el pueblo, afectado por las averías o los planes de racionamiento de la AAA que se han puesto en vigor a causa de la sequía.

“El pueblo de Puerto Rico, aunque hoy no sienta que nosotros no estamos haciendo las cosas de forma correcta, les podemos decir que sí. Les tenemos empatía hacia ustedes, les tenemos consideración hacia ustedes. Pero, también les pedimos empatía y consideración hacia estos trabajadores que salen todos los días a dar el 100% en la calle”, afirmó la representante de Mayagüez, Jeddise Álvarez.

Por su parte, José García, representante de servicio al cliente, Operaciones de Caguas, reprochó el mensaje que ofreció anoche la gobernadora, tras conocer del paro decretado.

Durante su mensaje, González Colón aseguró que el sindicato tardó meses en emitir una respuesta a la AAA para que la corporación pública pudiera actuar sobre los planes de clasificación.

“Hay esa disposición de esa revisión, de hecho, estuvieron meses esperando la notificación de la información de esos planes por parte de la unión para que se puedan evaluar. Pero estando en emergencia y habiendo recibido la información escasamente a finales del mes de julio, y estando ahora en esta situación de emergencia, se necesita tiempo para poder hacer las evaluaciones fiscales correspondientes. Y yo creo que todos los puertorriqueños necesitamos en este momento el espacio para comprender que necesitamos el líquido más preciado. Nadie está diciendo que no se revisen esas escalas salariales, pero en este momento la gente necesita agua. Yo espero que podamos poner esa prioridad del pueblo de Puerto Rico sobre la mesa. Yo creo que esa es la urgencia”, afirmó la ejecutiva en su mensaje.

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García expuso que “ella dice que somos imprudentes. Pero, día a día trabajamos. Salimos con equipos dañados, sin equipo, mientras ellos (señaló hacia La Fortaleza) siguen llenándose el bolsillo”.

Añadió que “hoy levantamos la voz. Hoy le decimos a la gobernadora que cuando estamos quietos, nos deje quietos”.

Entre los principales reclamos de los unionados y que fueron incluidos en la resolución aprobada para decretar el paro se encuentran las escalas salariales y el Plan de Clasificación y Retribución; la subcontratación de trabajos correspondientes a empleados de la unidad apropiada; las condiciones laborales en el Área de Servicio al Cliente; controversias relacionadas con medidas cautelares; diferencias salariales entre empleados que realizan funciones iguales; y la falta de respuesta a la propuesta económica presentada por la UIA.

Los unionados estuvieron anoche reunidos con el presidente de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, pero concluyeron sin acuerdos. Esto llevó a que la UIA iniciara su paro a las 10:00 p.m. de ayer, martes. Culminará a las 10:00 p.m. de hoy, miércoles.

De inmediato, no se ha informado de un próximo encuentro.

Por otro lado, este diario tuvo acceso a una carta de la AAA en la que se estableció el plan de contingencia para atender este paro. Se intentó que la portavoz de la prensa de la corporación, Michelle Cobb, confirmara la veracidad, pero no ha respondido a su unidad móvil ni a los mensajes.

El plan de contingencia consiste en la activación del personal esencial-crítico y de confianza, según la carta firmada por González Delgado. Pero, principalmente, se facultó al presidente de la AAA a “que se pague diferencial, como compensación temporera especial por circunstancias extraordinarias a los empleados gerenciales-exentos (regulares o transitorios) que participen en el plan de contingencia”.