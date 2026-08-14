El liderato de la Unión Independiente Auténtica (UIA) expresó en la mañana de este viernes tener “altas expectativas de lograr avances sustanciales” en el conclave que sostendrán durante el día con directivos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para resolver la disputa laboral que llevó a los empleados a un paro en medio de la crisis de agua potable que enfrenta el país.

La mayor preocupación del sindicado es la aprobación del Plan de Clasificación y Retribución. Requieren llegar a acuerdos en “puntos pendientes”, entre los que se encuentran escalas salariales y aspectos económicos, así como trabajar un borrador final de la propuesta.

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“Entramos a esta etapa con la expectativa de finalizar este proceso. Nuestros trabajadores llevan demasiado tiempo esperando que se le valorice el trabajo que realizan. Esperamos que esta reunión nos permita cerrar la mayor cantidad de asuntos posibles y encaminarnos hacia un documento final que responda verdaderamente a las necesidades de nuestra matrícula”, expresó José E. Cajigas Romero, presidente de la UIA, en comunicado de prensa.

Se indicó que, de no alcanzarse las expectativas establecidas, el Comité Ejecutivo de la UIA y sus líderes capitulares volverán a reunirse para evaluar los resultados y determinar los próximos pasos.

La organización sindical señaló, además, que observa con preocupación las prioridades presupuestarias de la AAA, luego de que la corporación anunciara una inversión de $1,825,000 para contratar brigadas privadas dirigidas a reforzar la reparación de salideros durante la emergencia por sequía.

“Cuando surge una necesidad operacional, vemos que la Autoridad puede identificar recursos millonarios para contratar servicios privados. Lo que nuestros trabajadores preguntan legítimamente es por qué, después de años de reclamos, todavía resulta tan difícil identificar alternativas para hacer justicia salarial con quienes todos los días mantienen funcionando este sistema”, sostuvo Cajigas.

El presidente de la UIA reiteró que la organización reconoce la emergencia que atraviesa el país y que sus trabajadores continúan desempeñando sus funciones.

“Nuestra matrícula nunca le ha dado la espalda al país. Han estado presentes en cada emergencia y continúan trabajando en momentos sumamente difíciles. Lo que estamos reclamando es que ese mismo compromiso sea correspondido con condiciones de trabajo dignas, justicia salarial y respeto a nuestros trabajadores”, estipuló Cajigas.