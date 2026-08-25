La crisis de agua potable que afecta a la zona metropolitana no ha perjudicado el que San Juan reciba grandes cruceros, informó la gerente general de San Juan Cruise Port (SJCP), Clarivette Díaz.

Según afirmó, “hasta la fecha, no hemos recibido ninguna cancelación de visitas de cruceros al puerto de San Juan a causa de los ajustes operacionales de la AAA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados) por la sequía”.

Aclaró que la disminución de visitas que se registra se debe a que se está en temporada baja de llegada de cruceros. La misma se extiende de mayo a septiembre.

La temporada alta, destacó, inicia en octubre próximo. Auguró que será muy activa, con la llegada de 1,290,000 pasajeros.

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Pero, a pesar de estar en temporada baja, la llegada de cruceros no ha mermado. Este martes se encuentra atracado MSC World America, uno de los cruceros más grandes del mundo. Se marchará de la Bahía de San Juan a las 11:00 p.m. Ayer, lunes, estuvo el barco Adventure of the Seas, de Royal Caribbean, mientras la semana pasada hubo un día en que cuatro cruceros atracaron en el muelle.

El augurio es que se registre un aumento de cruceristas para esta temporada baja. Pero, de inmediato, no se detalló la cantidad de turistas que han llegado a Puerto Rico en este periodo habitual en que bajan las visitas al Caribe.

Asimismo, la funcionaria aclaró que durante este verano ningún barco ha solicitado a la empresa operadora de los muelles para cruceros, SJCP, abastecerse de agua potable en Puerto Rico. Si lo solicitaran, no habría problema en dar el servicio, debido a que la zona recibe líquido del Superacueducto y no está afectada por el racionamiento de agua potable de Carraízo.

“Es importante destacar que, hasta el momento, la única operación que ha solicitado suplido de agua es Ferries del Caribe para su barco Kydon. Durante los meses de junio, julio y agosto no ha habido solicitudes de suplido de agua de ninguna de las líneas de crucero que visitaron el muelle. Los cruceros que solicitan de suplido de agua, pagan por el servicio”, puntualizó.

No obstante, la empresa tiene un plan proactivo para atajar situaciones en las que no haya agua potable en los muelles de San Juan.

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“SJCP ha puesto en marcha un plan de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios en los terminales de crucero y minimizar el impacto que futuras interrupciones pudieran tener en los visitantes. El plan contempla: (1) la ubicación de baños portables en los terminales; (2) la contratación de suplido de agua adicional con tanques, de ser necesario; y (3) la disponibilidad de personal de limpieza adicional para atender los baños y áreas comunes. Más importante aún, SJCP mantiene comunicación continua con las líneas de crucero para proveerles información actualizada acerca de la situación del agua y sus impactos en el ecosistema del Viejo San Juan”, puntualizó Díaz.

La aclaración de la gerente de SJCP ocurrió debido a la merma visible de cruceros notada por lectores de Primera Hora que se preguntaban si tenía relación con los problemas de falta de agua.

Justo cuando se cuestionaba sobre la incidencia de cruceros, líderes de la empresa se encontraban reunidos con la Autoridad de los Puertos, operadores portuarios, sector turístico, transportistas, cuerpos de seguridad y otros componentes como preparativo para el inicio en octubre de la temporada alta.

La proyección es que haya 541 escalas de cruceros en San Juan entre octubre de 2026 y abril de 2027 y lleguen unos 1.4 millones de pasajeros y tripulantes.

De estos cruceros, 246 serán operaciones de puerto base (‘homeport’) y 295 corresponderán a barcos en tránsito.

Informó, además, que unos 375,000 pasajeros que estarían de visita en San Juan corresponderán a operaciones de puerto base y aproximadamente 921,000 a pasajeros en tránsito. El resto de las personas que llegarían son parte de los tripulantes.

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“Estamos entrando en una temporada de enorme importancia para San Juan y para Puerto Rico. Los números reflejan el crecimiento que está experimentando el puerto, pero también la responsabilidad que tenemos de asegurarnos de que ese crecimiento se traduzca en una operación ordenada, eficiente y en una buena experiencia para el pasajero desde que llega hasta que sale de nuestras instalaciones”, expresó Díaz.

Añadió que “esta reunión nos permite sentar en una misma mesa a todos los componentes que hacen posible una operación de esta magnitud. Una temporada con cerca de 1.3 millones de pasajeros requiere planificación, comunicación en tiempo real y coordinación entre el puerto, las agencias, los transportistas y el sector privado. Nuestro objetivo es que Puerto Rico esté preparado para capitalizar esta oportunidad y que la actividad que genera la industria se extienda a toda la economía del visitante”.

Jornadas de hasta 32,000 pasajeros

La alta actividad que se espera entre octubre y abril es tal, que habrá días en que San Juan estaría inundado con unos 32,000 turistas.

Entre las fechas de mayor volumen figura el 7 de abril de 2027, identificado como el día de mayor capacidad programada, con cinco escalas y 20,472 pasajeros, incluyendo cuatro embarcaciones en los muelles del Viejo San Juan y una en Panamericano Este.

También se anticipan jornadas de alto movimiento durante las festividades navideñas. El 17 de diciembre están programados cinco barcos con 17,167 pasajeros; el 29 de diciembre, cinco embarcaciones con 15,306 pasajeros; el 30 de diciembre, cinco barcos con 15,276 pasajeros; y el 31 de diciembre, otras cinco embarcaciones con una proyección de 16,238 pasajeros.

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Otro periodo de alta actividad será el fin de semana de las Fiestas de la Calle San Sebastián, del 21 al 24 de enero, cuando se proyectan aproximadamente 32,421 pasajeros mediante seis operaciones ‘homeport’ y varias escalas de tránsito.

La preparación para estas fechas incluye un plan especial de manejo de tránsito y flujo de pasajeros, particularmente en los terminales Panamericanos. Entre las medidas previstas figuran la reorganización de carriles durante fines de semana, señalización electrónica para orientar conductores, personal de asistencia en las zonas de recogido y entrega de pasajeros, áreas de espera y servicio de transporte entre terminales y el Distrito del Centro de Convenciones. El plan contempla además coordinación con la Policía de Puerto Rico y otras agencias gubernamentales.

“El crecimiento de la industria de cruceros exige que la infraestructura y la operación portuaria evolucionen al mismo ritmo. La coordinación que iniciamos hoy busca precisamente anticipar los días de mayor movimiento y garantizar que las instalaciones, las agencias y todos los servicios relacionados estén preparados para manejar ese volumen de forma segura y eficiente”, expresó el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, en comunicado de prensa.

Entre las novedades de la temporada alta de cruceros, se destaca que Margaritaville at Sea y Orient Express figuran como nuevas líneas para el destino. También se prevén previstas visitas inaugurales de embarcaciones como Orient Express Corinthian, Explora III, Seven Seas Prestige, Legend of the Seas, Margaritaville at Sea Beachcomber, Carnival Firenze y NCL Aqua.

Entre los eventos operacionales destacados figura la llegada del Legend of the Seas, de Royal Caribbean, el 6 de enero de 2027, con capacidad para 5,610 pasajeros y catalogado entre los barcos de mayor tamaño del mundo.