De los 19 embalses que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) monitorea diariamente, 10 registraron una disminución en sus niveles esta mañana.

Carraízo, en Trujillo Alto, bajó 0.02 metros y se ubicó hoy en 37.32 metros, mientras que La Plata, en Comerío, disminuyó 0.05 metros, hasta alcanzar los 45.23 metros, según los datos de la AAA.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este martes, 25 de agosto de 2026. ( AAA )

Aunque los abonados de La Plata no están bajo un plan de racionamiento, como ocurre con los de Carraízo, miles de familias permanecen sin agua debido a una avería en una de las bombas que extraen agua cruda hacia la Planta de Filtros Enrique Ortega, en Toa Alta.

El gobierno estimó que el servicio se restablecería mañana, miércoles, una vez llegue a Puerto Rico la pieza necesaria para reparar la bomba. El componente, enviado desde Ohio, está previsto que llegue hoy, martes.

Los otros ocho embalses que registraron bajas fueron:

Toa Vaca, Villalba: -0.02 metros Río Blanco, Naguabo: -0.01 metros (observación) Fajardo: -0.01 metros (observación) Carite, Guayama: -0.02 metros Patillas: -0.01 metros Guayabal, Juana Díaz: -0.02 metros (observación) Lucchetti, Yauco: -0.08 metros Cerrillos, Ponce: -0.01 metros

Cidra y Matrullas, en Orocovis, se mantuvieron sin cambios, mientras que Guineo, en Orocovis; Garzas, en Adjuntas; Guayo, en Lares; Loco, en Yauco; Dos Bocas, en Arecibo; Caonillas, en Utuado; y Guajataca, en Quebradillas, registraron aumentos en sus niveles.