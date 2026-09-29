El recién electo alcalde de Cataño y secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, comenzó este martes a tomar los cursos requeridos para poder asumir el control de la alcaldía catañense.

El funcionario continúa de vacaciones en su cargo oficial, secretario del DACO, mientras se prepara para su próxima etapa profesional.

Lo que queda en el tintero es cuándo renunciará al cargo y cuándo asumirá el puesto de alcalde de Cataño.

Las fechas todavía no están precisas.

El portavoz de prensa del DACO, Christopher Domenech, señaló que “no hay una fecha de cuándo va a renunciar en el DACO. Debe estar ocurriendo en los próximos días. El estará haciendo el proceso de una transición ordenada con el subsecretario del DACO, que se va a quedar como secretario interino”.

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El funcionario que quedará a cargo en el DACO es Erwin Álvarez Rodríguez. Este aspiró al Senado por el distrito de Ponce en las elecciones de 2020. No salió electo.

Entretanto, Torres Montalvo augura poder juramentar a alcalde de Cataño “a mediados de octubre”, confirmó la portavoz de prensa de su campaña política, Michelle Cobbs.

Explicó que el funcionario está en vías de designar a los funcionarios que estarían a cargo del proceso de transición con la administración del fenecido alcalde, Julio Alicea Vasallo.

Comentó que tampoco hay fecha establecida sobre el inicio de este proceso, el cual culminaría en la toma de posesión del cargo.

Torres Montalvo salió electo el pasado domingo en una elección especial. El evento electoral se realizó, luego de que Alicea Vasallo falleciera el pasado 13 de agosto a causa del cáncer.

El todavía secretario del DACO recibió ayer su certificación de parte de la Comisión Estatal de Elecciones, tras obtener 1,733 votos, equivalentes al 46.03%. Los demás aspirantes fueron: Bethzaida Rodríguez Torres: 1,487 votos con un 39.50%; Fernando Cintrón Mercado: 390 votos con un 10.36%; José Manuel Rodríguez Ocaña: 141 votos con un 3.75% y Félix “Tato” Matías: 14 votos para un 0.37%. El total de votos adjudicados fue 3,765.