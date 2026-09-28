El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jorge Rivera Rueda, emitió este lunes la certificación oficial que declara como alcalde electo de Cataño a Hiram Torres Montalvo tras completarse el escrutinio general tras la elección especial celebrada ayer.

El proceso electoral se realizó para llenar la vacante luego del fallecimiento de Julio Alicea Vasallo en agosto pasado.

Torres Montalvo obtuvo un total de 1,733 votos, equivalentes al 46.03%.

“Finalizadas todas las etapas del proceso electoral para esta elección especial, nos satisface el que los trabajos hayan transcurrido sin incidentes y con una participación significativa que incluso superó la proyectada”, expresó por escrito el presidente de la CEE.

PUBLICIDAD

29 Fotos Los afiliados del PNP tuvieron hasta las 3:00 p.m. de este domingo para participar del evento electoral.

Finalizando el escrutinio, los resultados de los demás aspirantes fueron: Bethzaida Rodríguez Torres: 1,487 votos con un 39.50%; Fernando Cintrón Mercado: 390 votos con un 10.36%; José Manuel Rodríguez Ocaña: 141 votos con un 3.75% y Félix “Tato” Matías: 14 votos para un 0.37%. El total de votos adjudicados fue 3,765.

Además, se registró una nominación directa y cuatro papeletas nulas.