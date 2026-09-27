Tras la elección de Hiram Torres Montalvo, secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) como nuevo alcalde de Cataño, la gobernadora Jenniffer González anunció que la dependencia quedará bajo el mando del subsecretario Erwin “Farito” Álvarez en lo que hace un nuevo nombramiento.

En un comunicado de prensa, González felicitó al próximo alcalde por haber prevalecido en la elección especial.

“Muchas felicidades a Hiram Torres Montalvo por ser electo como el nuevo alcalde electo de Cataño. Hiram es un servidor público que ejecuta, tiene la sensibilidad para entender los problemas de la gente y tomar acción para resolverles. Tuvo mi confianza para que lo nombrara secretario general del PNP, mi secretario de Asuntos Públicos y ser parte del Gabinete como secretario del DACO. Hoy comienza una nueva etapa para Cataño, con la oportunidad de impulsar un municipio con más obras, mejores servicios y nuevas oportunidades para su gente. Hiram, cuenta conmigo para trabajar juntos por Cataño. ¡Vamos a construir ese nuevo Cataño que todos queremos ver!”, expresó la gobernadora

La mandataria también agradeció a Bethzaida Rodríguez Torres, Félix “Tato” Matías Rodríguez, José “Cheo” Rodríguez Ocaña y Fernando “Tato” Cintrón Mercado por su disponibilidad para ocupar la alcaldía.

Ahora Torres Montalvo debe completar sus cursos de la Oficina de Ética Gubernamental entre otros requisitos, para luego ser juramentado como alcalde.