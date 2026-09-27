Los electores catañenses afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP) favorecieron a Hiram Torres Montalvo como su nuevo alcalde, según confirmó la colectividad.

En la votación especial, realizada tras el fallecimiento del exalcalde Julio Alicea Vasallo, participaron alrededor de 3,760 personas, según había adelantado el comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges.

“¡Gracias, Cataño! Hoy comienza el cambio. Hoy comienza El Nuevo Cataño”, expresó el ganador en sus redes sociales mientras compartía con sus seguidores.

En una entrevista reciente con Primera Hora, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) reconoció que ser alcalde es una “oportunidad que aparece una vez en la vida”, por lo que dio el paso para aspirar.

PUBLICIDAD

Resultados de la elección especial por la alcaldía de Cataño ( Comisión Estatal de Elecciones )

Con una larga trayectoria en el servicio público, que incluye haber trabajado en la administración del convicto exalcalde Félix “El Cano” Delgado y de Alicea Vasallo, así como en el PNP, donde llegó a ser secretario general, aseguró que, de salir electo, estará enfocado en implementar un plan denominado “90 por 90”, que incluye 90 propuestas que pondría en vigor en los primeros tres meses.

Son propuestas para mejorar la condición de los empleados municipales, iniciar el proceso para establecer un hotel, atender aspectos de salud, seguridad, deportes y desarrollo económico, así como buscar solución a las propuestas de expropiación y problemas de inundaciones de varias comunidades.

Torres Montalvo, quien posee una maestría en gerencia de proyectos y un juris doctor, también reconoció que Cataño tiene múltiples problemas. Pero, apuntó a que los principales son la seguridad y la salud.

Contra el funcionario se midieron otros cuatro aspirantes: el exlegislador municipal, Félix “Tato” Matías Rodríguez; el subsecretario municipal de Cataño, José Manuel Rodríguez Ocaña; la viuda de Alicea Vasallo y maestra jubilada, Bethzaida Rodríguez Torres, así como Fernando Cintrón Mercado, apoderado del equipo de la Liga de Béisbol Superior Doble A, los Lancheros de Cataño).

Según la página de la Comisión Estatal de Elecciones, Torres Montalvo consiguió 1,725 votos (45.95%), Rodríguez Torres le siguió con 1,484 (39.53%); Cintrón Mercado con 390 (10.39%); Rodríguez Ocaña con 141 votos (3.76%) y Matías logró 14 tantos (0.37%).

29 Fotos Los afiliados del PNP tuvieron hasta las 3:00 p.m. de este domingo para participar del evento electoral.

El proceso se realizó en nueve centros de votación que estuvieron en funciones desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

PUBLICIDAD

Se había anticipado que, si el candidato prevalecía por una diferencia menor de 100 votos, el PNP realizará mañana, lunes, un recuento o conteo de todas las papeletas. Pero, si el vencedor tiene un margen más amplio, hoy sería el escrutinio o verificación de las actas de votación. De inmediato, se certificaría al próximo alcalde de Cataño.

Esta semana, Torres Montalvo podría juramentar al cargo y tomar posesión de inmediato. Mientras, la gobernadora Jenniffer González debe elegir a un nuevo funcionario para dirigir DACO.