A las 9:00 a.m. de hoy, domingo, abrirán nueve centros de votación para que los catañeses, afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP), seleccionen a quien será su próximo alcalde.

Cinco candidatos buscan obtener el favor del pueblo en esta elección especial, en la que se busca sustituir a Julio Alicea Vasallo, quien murió el pasado 13 de agosto tras una corta batalla contra la mielofibrosis o cáncer de la médula ósea.

El comisionado electoral de la Palma, Aníbal Vega Borges, precisó que se espera que entre 2,500 a 3,500 electores acudan a las urnas durante el proceso de votación, que concluirá a las 3:00 p.m.

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Las votaciones, dijo, se realizarán en nueve centros de votación, donde estarán abiertos 12 colegios de votación y una unidad de añadidos a mano.

El centro de operaciones estará en la escuela Rafael Cordero, localizada en la avenida Las Nereidas. Allí, el elector que no tenga identificación puede acudir a buscar su tarjeta electoral. También estarán la unidad de añadidos a mano, así como los colegios de votación para la comunidad cercana.

Los otros centros de votación son las canchas bajo techo de La Puntilla, Valparaíso y Dos Ríos, así como Vista del Morro. Incluye también las escuelas Onofre Carballeira Umpierre, Francisco Oller, Mercedes García de Colorado y Isaac del Rosario, la igual que el centro del proyecto Caras con Causa.

“El elector llega allí desde las 9:00 a.m. Le van a pedir su tarjeta electoral. Si no la tiene, le van a solicitar su licencia de conducir o una identificación, como el pasaporte. Una vez que tenga eso, que la muestre, lo van a buscar en la lista electoral, para verificar que tenga su domicilio en Cataño. Una vez que aparece en la lista electoral, se le va a entregar una papeleta donde ahí tiene los cinco candidatos”, precisó Vega Borges, al destacar que al elector se le entintará un dedo como señal de que votó.

Los candidatos, según la posición que aparecerán en la papeleta, son el exlegislador municipal, Félix “Tato” Matías Rodríguez; el subsecretario municipal de Cataño, José Manuel Rodríguez Ocaña; el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, la viuda de Alicea Vasallo y maestra jubilada, Bethzaida Rodríguez Torres, así como Fernando Cintrón Mercado, apoderado del equipo de la Liga de Béisbol Superior Doble A, los Lancheros de Cataño.

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El Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, muestra la papeleta que se usará en la elección especial. FOTO POR: Xavier Araújo / GFR Media / Araujo ( Xavier Araújo )

“Aquel elector que entre y no aparezca en el registro electoral, y que alegue que él sí ha estado votando o que hizo su transferencia y que no aparece en lista, ese elector se va a referir al colegio de añadidos a mano, que está ubicado en la escuela Rafael Cordero”, precisó Vega Borges.

Allí, ese elector podrá votar, pero la papeleta será depositada en un sobre. Ese voto se verificaría para ser contado el lunes, durante el proceso de recuento o escrutinio.

En cuanto a los votos regulares, el comisionado expuso que funcionarios de colegios del PNP, que no serán del distrito de Bayamón, acudirán el domingo a Cataño para dirigir todo el proceso de votación en los colegios y hacer el conteo manual de los votos.

Estos recibirán las papeletas, que serán trasladadas desde la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), en San Juan, a las 5:00 a.m. para prepararse para la votación.

Comentó que los candidatos podrán tener observadores en todo el proceso.

¿Marcas?

Como el conteo de papeletas se hará manualmente, los electores podrán hacer una X, rellenar el círculo o hacer cualquier marca debajo de la foto de su candidato predilecto.

“Como es manual, se va a buscar la intención del elector”, explicó.

El conteo de votos iniciaría a las 3:00 p.m., con el cierre de los colegios de votación. Vega Borges espera que a las 4:00 p.m. se pueda anunciar el ganador de la contienda.

Cabe destacar que todo elector que acuda a votar quedará inscrito como afiliado al PNP. El comisionado electoral explicó que eso daría paso a que se le convoque para actividades partidistas o se le llame para ser funcionario de colegio, tal y como se hace en los demás partidos.

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Si el candidato prevaleció por una diferencia menor de 100 votos, el PNP realizará el lunes un recuento o conteo de todas las papeletas. Pero, si el vencedor tiene un margen más amplio, el lunes lo que se realizaría sería el escrutinio o verificación de las actas de votación. De inmediato, se certificaría al próximo alcalde de Cataño.

Vega Borges aceptó que la próxima semana la persona seleccionada podría juramentar al cargo y tomar posesión de inmediato. Esto, luego de tomar los seminarios que proveen la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor.

“Una vez que coja esos seminarios, pues, el candidato decide cuándo juramentar. O sea, que puede ser la próxima semana”, sostuvo.

Esta elección especial representará un gasto de entre $7,000 a $9,000 para la CEE. La mayor parte del costo es para procesos internos que se realizaron, como la impresión de papeletas.

Vega Borges dijo que el gasto mayor, que es el de alimentos para funcionarios de colegio, lo costeará el PNP, junto a los candidatos a alcalde.

Por otro lado, el exalcalde de Toa Baja explicó la importancia de este proceso electoral.

“Esta elección es importante para el PNP por varios factores. Número uno, este es un municipio del PNP que tiene su peso electoral dentro del distrito senatorial de Bayamón. Segundo, se sustituye a un alcalde que ha hecho una obra allí en Cataño y, tercero, para nosotros es necesario y es importante, porque siempre Cataño ha contado con tener siempre sus funcionarios de colegio y sus movilizadores a tiempo para las elecciones, lo que tiene un peso y un factor determinante en eso de tener nuestros senadores y nuestros representantes. O sea, el distrito es el distrito senatorial que se compone de cinco municipios, como es Guaynabo, Bayamón, Toa Baja, Cataño y Toa Alta. Solamente hay un municipio que es popular, que es Toa Alta y los planes que tiene el PNP es recuperarlo y que se convierta en PNP. O sea, que es importante para nosotros que todos estos municipios que tenemos identificados ya con alcaldes PNP se mantengan como PNP para las elecciones”, resumió.