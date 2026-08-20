La elección de pueblo para seleccionar al sustituto del fenecido alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, se realizará el domingo 27 de septiembre, según determinó este jueves el Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La fecha se escogió, a pesar de que todavía la colectividad no ha recibido la carta oficial de la Legislatura Municipal de Cataño en la que se informa del deceso.

Alicea Vasallo murió el jueves, 13 de agosto, de mielofibrosis o cáncer de la médula ósea.

El comisionado electoral de la Palma, Aníbal Vega Borges, reconoció a preguntas de Primera Hora que es mañana, viernes, que se reunirá la Legislatura Municipal para emitir la comunicación sobre la vacante. Pero, alegó que es de conocimiento público el que Alicea Vasallo murió. Por ello, dijo que el Directorio aprovechó la reunión en la que se celebró el 59 aniversario de la fundación de la colectividad para aprobar el reglamento necesario para las primarias de pueblo que deben realizarse a 30 días de recibir la comunicación del ente municipal.

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El reglamento aprobado por el PNP establece que el periodo de radicación de candidaturas será del 31 de agosto hasta el mediodía del 4 de septiembre.

Otra fecha importante que mencionó el comisionado electoral fue el 9 de septiembre, día en que se realizará el sorteo de posiciones en la papeleta.

Vega Borges dijo que “entre ocho a nueve” personas ya se han comunicado con el partido interesadas en el cargo.

“Al momento de radicarse candidaturas, eso se reduce sustancialmente”, soltó, sin querer revelar los nombres.

La gobernadora y presidenta del PNP, Jenniffer González Colón, tampoco quiso hablar de candidaturas.

“No voy a hacer ninguna expresión, porque no sé ni siquiera quiénes son los candidatos”, dijo.

12 Fotos Falleció el 13 de agosto tras recibir diagnóstico de cáncer de médula ósea en abril pasado.

Sin embargo, cuando se le preguntó en específico por el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, elogió sus capacidades profesionales y sus contribuciones al PNP. Pero, alegó desconocer si este tiene intención de aspirar.

“No me corresponde a mí lanzar ninguna candidatura”, sostuvo.

Lo que sí dejó claro González Colón es que, para poder aspirar, “la persona tiene que vivir en Cataño, por lo menos un año antes de esta elección”. Luego rechazó ante preguntas de una periodista el que su comentario haya surgido porque supuestamente la hija del fenecido alcalde y quien ha sido mencionada entre las personas interesadas en sustituirle, la abogada Julybeth Alicea, no resida en el mencionado municipio. Expresó que desconoce dónde ella vive.

Por otro lado, Vega Borges informó que el partido abriría unos 12 colegios de votación en las escuelas del municipio, uno de los cuales sería añadido a mano.

No informó cuánto pudiera costarle a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) esta elección especial.

Además, dejó claro que toda persona que participe de la elección de pueblo se afiliará automáticamente al PNP.