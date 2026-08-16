Familiares, allegados y simpatizantes del fenecido alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, tendrán la oportunidad de honrar su vida a manera de despedida durante las exequias de este lunes y martes.

El ejecutivo municipal falleció el pasado jueves a los 64 años, tras batallar contra un cáncer en la médula ósea.

Mañana los restos del alcalde estarán expuestos en Suchville Memorial, en Guaynabo, a partir del mediodía.

Durante la tarde habrá música a cargo de 100x35 y se realizarán distintas guardias de honor, entre ellas las integradas por senadores, representantes de la Cámara, alcaldes y socios del Club de Leones. A las 7:00 p.m. se celebrará una Misa por su eterno descanso. El velatorio se extenderá hasta las 9:00 p.m.

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El martes, el féretro será escoltado hasta la Parroquia San Francisco de Sales, en Cataño, donde Alicea Vasallo fue feligrés. Allí se celebrará una misa de 8:00 a.m. a 9:00 a.m., seguida de los actos protocolares correspondientes a la despedida de pueblo.

Como parte de estos actos se realizará una guardia de honor de la Policía Municipal y participarán estudiantes de escuelas de Cataño, empleados municipales y otras representaciones.

También se contará con la participación del Ministerio Praisefull y del cantante José Juan Tañón, amigo de la familia.

Al mediodía comenzará el traslado del féretro hacia Suchville Memorial, donde posteriormente se llevará a cabo el sepelio.

La familia agradeció profundamente las muestras de cariño, solidaridad y oraciones recibidas desde el fallecimiento del alcalde.

“Ante las numerosas personas que han preguntado sobre el envío de flores, se solicita que, en lugar de arreglos florales, quienes así lo deseen consideren realizar un donativo al Programa de Ayuda Adopte un Paciente de Auxilio Centro de Cáncer”, se indicó.

Durante el proceso de enfermedad de Alicea Vasallo, su familia pudo conocer de cerca las necesidades de pacientes y familias que enfrentan tratamientos contra el cáncer. Por ello, consideran que transformar esas muestras de cariño en ayuda y esperanza para otros pacientes constituye una manera especial de honrar su memoria.

Los donativos mediante cheque pueden hacerse a nombre de Auxilio Centro de Cáncer, indicando en la línea de “Por”: Programa Adopte un Paciente.

El mandatario municipal dio a conocer en abril de este año su diagnóstico de mielofibrosis o cáncer de la médula ósea, y fue sometido a un trasplante el 8 de junio pasado, del que se dijo fue exitoso.

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Exequias del alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo ( Suministrada )

La gobernadora Jenniffer González Colón, por su parte, decretará un día de duelo por el fallecimiento.

Vacante municipal

La Legislatura Municipal de Cataño se reunirá el viernes, 21 de agosto para tomar conocimiento del fallecimiento del alcalde Alicea Vasallo y comenzar el trámite para la búsqueda del sucesor.

El acto es trascendental, pues el Código Municipal requiere que el ente certifique la vacante y notifique de la misma al Partido Nuevo Progresista para que inicie a contarse el término de 30 días dispuesto para llenar la vacante.

La confirmación de la reunión fue provista por el presidente de la Legislatura Municipal de Cataño, José Joel Ramos Díaz, a Primera Hora.

12 Fotos Falleció el 13 de agosto tras recibir diagnóstico de cáncer de médula ósea en abril pasado.

“Nos estaremos reuniendo en sesión ordinaria el próximo viernes. Entre los asuntos que estarán ante la consideración del pleno, se dará lectura a la notificación oficial del fallecimiento del alcalde Julio Alicea Vasallo. Posteriormente, se notificará formalmente al secretario del PNP sobre la vacante en la alcaldía”, afirmó.

Ya suenan algunos nombres

Al menos diez personas suenan como posibles aspirantes a convertirse en alcalde de Cataño.

Entre los posibles aspirantes que participarían en las primarias de pueblos que se realizarían en el próximo mes de septiembre se mencionan miembros del gabinete de la gobernadora Jenniffer González Colón, así como la hija del fenecido alcalde, la abogada Julybeth Alicea.

Varios líderes y funcionarios ligados al Partido Nuevo Progresista (PNP) señalaron a Primera Hora los nombres que han comenzado a sonar tras conocerse el deceso de Alicea Vasallo.

Los más destacados del listado son el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, así como la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes y la exsecretaria de Educación, Yanira Raíces.

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Roig y Raíces descartaron las aspiraciones a preguntas de Primera Hora.

Otros funcionarios mencionados incluyen el exalcalde de Cataño y quien salió absuelto de cargos de corrupción en su contra, Wilson Soto; la administradora municipal de Cataño, Azalia Rivera Gómez; el comerciante Gerry Díaz, y un empleado del Senado, Ismael Benítez.

También se mencionó al exsuperintendente de la Policía bajo la administración de Ricardo Rosselló y quien en el 2023 fue nombrado comisionado de seguridad de Cataño, Henry Escalera, pero indicó que no reside en el municipio, por lo que no puede aspirar al cargo.