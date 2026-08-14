La Legislatura Municipal de Cataño se reunirá el viernes, 21 de agosto para tomar conocimiento del fallecimiento del alcalde Julio Vasallo Alicea.

El acto es trascendental, pues el Código Municipal requiere que el ente certifique la vacante y notifique de la misma al Partido Nuevo Progresista para que inicie a contarse el término de 30 días dispuesto para llenar la vacante.

La confirmación de la reunión fue provista por el presidente de la Legislatura Municipal de Cataño, José Joel Ramos Díaz, a Primera Hora.

“Nos estaremos reuniendo en sesión ordinaria el próximo viernes. Entre los asuntos que estarán ante la consideración del pleno, se dará lectura a la notificación oficial del fallecimiento del alcalde Julio Alicea Vasallo. Posteriormente, se notificará formalmente al secretario del PNP sobre la vacante en la alcaldía”, afirmó.

La reunión está pautada para comenzar a las 6:00 p.m.

Si la carta de notificación es enviada este mismo 21 de agosto, el PNP tendría hasta el 20 de septiembre para llenar la vacante.

Alicea Vasallo murió ayer, jueves, tras luchar contra el cáncer en la médula ósea.

Todavía no se han dado detalles de las exequias que se realizarán en su honor. Sin embargo, el municipio decretó 30 días de duelo y le realizó hoy un homenaje.