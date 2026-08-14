El municipio de Cataño estará unos 30 días en duelo por la muerte de su alcalde Julio Alicea Vasallo, informó este viernes la alcaldesa interina, María de los Ángeles Pérez Ramos.

Esta declaración conlleva, principalmente, que las banderas ondeen a media asta en las instalaciones municipales por el mes en que dure el duelo.

La información se dio a conocer en un comunicado de prensa en la que se informó que el municipio realizó un acto de recordación en honor al alcalde, quien falleció ayer tras batallar contra el cáncer.

Todavía los actos fúnebres no han sido anunciados. Trascendió que la familia no ha completado los arreglos correspondientes.

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Sin embargo, los empleados municipales se reunieron este jueves para honrarle. Asistieron también familiares, comerciantes, residentes del municipio y varios funcionarios electos.

Durante el encuentro, celebrado con la presencia de su esposa y primera dama, Bethzaida Rodríguez Torres; sus hijos, la licenciada Julybeth Alicea Rodríguez y Felipe Alicea Rodríguez, se destacó el legado de servicio, visión, disciplina y fe que caracterizó la vida del alcalde.

“Mi papá amaba a este pueblo, pero con una pasión que yo no les puedo explicar. Dedicó años de su vida y de su salud para el bienestar y el progreso de este pueblo”, expresó Julybeth Alicea Rodríguez.

Reveló que su padre murió en paz y recordó que mantenía deseos de continuar viviendo, aportando y desarrollando proyectos para Cataño.

“Hoy Cataño pierde a un gran hombre, a un gran servidor público, a un gran amigo, al mejor padre. Pero deja su legado en nosotros como familia y deja un legado en cada una de las obras que están pasando en Cataño”, expresó.

Por su parte, la alcaldesa interina expresó que estaba afectada por la pérdida.

“Del alcalde admiré su disciplina, su visión, su manera directa de enfrentar las cosas, el compromiso con este pueblo y la fe con la que vivió y enfrentó cada etapa de su vida”, manifestó.

En la actividad estuvieron presentes los alcaldes de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, de Guaynabo, Edward O’Neill Rosa y de Toa Baja, José “Betito” Márquez; los senadores Migdalia Padilla y Carmelo Ríos; los representantes Ángel Morey y Pedro “Pellé” Santiago; el presidente de la Legislatura Municipal, José Joel Ramos Díaz, junto a otros legisladores municipales y un nutrido grupo de empleados y residentes de Cataño.