De afirmar el pasado viernes que “no es momento de conjeturas o especulaciones”, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, pasó a establecer que “no descarto nada” a la pregunta de si aspirará a llenar la vacante que dejó Julio Alicea Vasallo como alcalde de Cataño, tras fallecer la semana pasada de cáncer.

Además, aseguró que los residentes y empleados del municipio le han realizado acercamientos para que se convierta en su alcalde.

Las expresiones las hizo el también exsecretario del Partido Nuevo Progresista (PNP) durante una conferencia de prensa realizada este martes en La Fortaleza en momentos en que se realizaba el sepelio de Alicea Vasallo.

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Según Torres Montalvo, todavía el municipio se encuentra en proceso de duelo y no es momento de candidaturas. No obstante, aceptó que coquetea con el cargo.

“No te puedo negar que sí he recibido acercamientos, muestras de cariño de excompañeros de trabajo en la alcaldía y demás. Yo ahora mismo, pues, no descarto nada. Yo creo que hay que guardar el respeto por el señor alcalde, que concluya este proceso, y en su momento, cuando se formalice algún proceso de selección, pues, entonces, uno lo evaluará. Pero, en este momento no quiero entrar en más detalles ni descartar nada al respecto”, afirmó.

Torres Montalvo es uno de los múltiples aspirantes que han sonado para llenar la vacante. Además, se han mencionado a la hija del fenecido alcalde, la abogada Julybeth Alicea; el exalcalde de Cataño y quien salió absuelto de cargos de corrupción en su contra, Wilson Soto; la administradora municipal de Cataño, Azalia Rivera Gómez; el comerciante Gerry Díaz; un empleado del Senado, Ismael Benítez y Christian Aguilú López, quien aspiró en las pasadas primarias del 2024 contra Alicea Vasallo.

12 Fotos Políticos familiares y amigos se reunieron para recordar al ejecutivo municipal, que falleció el pasado jueves.

También fueron mencionados la secretaria de la Familia, Suzzane Roig; la exsecretaria de Educación, Yanira Raíces, así como el comisionado de seguridad de Cataño y exsuperintendente de la Policía, Henry Escalera. Pero, todos rechazaron que buscaran el cargo.

Todavía el PNP no ha fijado la fecha en que se realizará la elección de pueblo para escoger al sustituto del alcalde.

El presidente de la Legislatura Municipal de Cataño, José Joel Ramos Díaz, dijo a Primera Hora que el ente se reunirá este viernes y emitirá la comunicación oficial al partido de la vacante. Una vez ocurra este paso, la elección de pueblo debe realizarse dentro de un periodo de 30 días, lo que apunta a que el proceso debe ocurrir a mediados de septiembre.