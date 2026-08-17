Como una persona entregada a su trabajo, afable, pero que también imponía su carácter fuerte cuando era necesario, recordaron varios políticos al fallecido alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, cuya despedida se llevaba a cabo este lunes en la Funeraria Suchville Memorial.

Alicea Vasallo murió el jueves pasado, tras batallar con un diagnóstico de cáncer en la médula ósea que le había forzado a alejarse momentáneamente de la alcaldía, mientras recibía tratamiento para tratar de superar la enfermedad.

El alcalde de dorado, Anibal José Torres (al centro), fue uno de varios ejecutivos municipales que asistieron al acto fúnebre. ( alexis.cedeno )

Bernardo “Betito” Márquez, alcalde de Toa Baja, municipio contiguo a Cataño, lamentó el deceso y comentó que “mi experiencia con Julio fue muy grata” y “como vecinos, Julio siempre nos dijo presente”.“Cuando yo lo llamaba, ‘Julio, tengo esta situación’. ‘Para allá van los muchachos, no te preocupes’. Como él hablaba, ‘no te preocupes, vamos para allá, positivo, positivo’. Así que son elementos que, en los momentos más difíciles nuestros, en este caso como administrador de un municipio, tengo que validar y reconocer”, comentó.

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“El mismo caso de Julio fue el que me pasó con (el fenecido alcalde) Carlitos López en Dorado. Y mira que trágica situación, dos funcionarios que se dedicaron a sus respectivos pueblos y por situaciones que no están al alcance… estamos prestados… pasa esto. Así que (estoy) sumamente agradecido, y solidario con el pueblo de Cataño y, obviamente, con su familita, y orando para que el poder del Señor les lleve tranquilidad a ellos y la sapiencia del pueblo pueda continuar con parte de sus proyectos que tenía en Cataño”, agregó.

El senador Carmelo Ríos describió el momento como uno “difícil”, pues no esperaba la partida del alcalde, en buena medida por el optimismo que mostraba a pesar de la enfermedad que padecía.

“Esto duele, porque él era un amigo. Pero el mejor homenaje que se le puede hacer a Julio Alicea hoy, por aquellos que aspirarán a ocupar este cargo, es mirarse en el espejo de qué yo puedo aportar, cómo lo puedo hacer, y el salario no puede ser el norte ni la situación”, comentó Ríos, aludiendo al hecho conocido de que Alicea Vasallo no cobraba por su trabajo como alcalde.

Agosto 17, 2026 - MCD - Cobertura de los actos de recordación del recién fallecido alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, los cuales estarán expuestos en Suchville Memorial, en Guaynabo a partir de las 12:00 p.m. Durante la tarde habrá música a cargo de 100x35 y se realizarán distintas guardias de honor, entre ellas las integradas por senadores, representantes de la Cámara, alcaldes y socios del Club de Leones, entre otros. Lugar: Suchville Memorial En al foto: Carmelo Rios Foto por alexis.cedeno@gfrmedia.com (TAGS) - alcalde, Cataño, funeral, cancer, cementerio ( alexis.cedeno )

Ríos recordó que, teniendo personalidades “muy distintas”, al principio no se llevaron bien, al punto que el entonces gobernador Pedro Pierluisi tuvo que actuar de mediador entre ambos.

“Después de eso fue un click, y nos convertimos en súper buenos amigos, nos hablábamos. De una persona como Julio, que era un hombre fuerte, que en público te diga, ‘este es mi amigo’, y decir ‘te amo’, son palabras que en la política no existen, y él la decía muy a menudo”, sostuvo. “Nos convertimos en amigos de verdad”.

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El senador resaltó la obra que realizó Alicea Vasallo como alcalde y aseguró que “por eso lo vamos a recordar. Cuando inauguremos la plaza, (él) va a estar ahí. Cuando se relocalice la barriada Juana Matos y se le haga justicia a nuestra gente humilde, va a estar ahí. Y vamos a tener un legado de Julio por los próximos cinco o seis años que fueron visiones de él”.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, describió a Alicea Vasallo como “una persona aguerrida, trabajador incansable, que cogió a Cataño en un momento complicado para Cataño y para nuestra colectividad (Partido Nuevo Progresista, PNP) y logró darle estabilidad al gobierno municipal, al punto de que incluso pudo revalidar en las elecciones”.

“Era una persona afable, pero con su particular carácter, y cuando tenía que decir tres cosas, las decía directo, punto y se acabó. Pero dentro de ese contexto, el hecho de haber logrado darle estabilidad a las arcas municipales y al gobierno municipal de Cataño, yo creo que es un ejemplo de la calidad de servidor público que era”, agregó.

Otros ejecutivos municipales también lamentaron la partida de Alicea Vasallo y resaltaron sus cualidades como alcalde de Cataño.

Jaime Alverio, alcalde de San Lorenzo, destacó que el fenecido líder fue a los tribunales y prevaleció tras un señalamiento de la contralora, y, gracias a esa “acción de valentía” hoy se benefician todos los municipios al contratar asuntos de tecnología, pues incluso se enmendó la ley.

“Ese es un legado intelectual que nos deja Julio”, afirmó.

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Karina Nieves, alcaldesa de Aguas Buenas, afirmó que estaban “sumamente afectados y tristes” por la partida de Alicea Vasallo.

Jorge González, alcalde de Jayuya y presidente de la Asociación de Alcaldes, expresó su solidaridad con la familia y el pueblo de Cataño, y sostuvo que extrañará que, “a pesar de las diferencias políticas, siempre fue un ser afable, me saludaba con mucho entusiasmo y siempre tenía algo que decir”.

Orlando Ortiz, alcalde de Naranjito, también se expresó solidario hacia la familia y el pueblo de Cataño, y resaltó “lo intenso que él defendía la parte financiera cuando se estaba evaluando lo que es el impuesto al inventario. Él fue muy efusivo en esa defensa”.

Gabriel Hernández, alcalde de Camuy y presidente de la Federación de Alcaldes, calificó la partida de Alicea Vasallo como “una gran pérdida”, pero aseguró que se le recordaría por “lo efusivo que era, lo apasionado que era cuando defendía sus causas, cuando le tocaba defender a cada catañense”.

“En ese periodo de casi cinco años que fue el alcalde siempre estuvo procurando para que sus constituyentes tuvieran una mejor calidad de vida cada día”, aseguró.

12 Fotos Falleció el 13 de agosto tras recibir diagnóstico de cáncer de médula ósea en abril pasado.

La despedida

Las exequias de Alicea Vasallo continuarán mañana, martes, cuando su féretro sea escoltado hasta la Parroquia San Francisco de Sales, en Cataño. Allí se celebrará una misa de 8:00 a.m. a 9:00 a.m., seguida de los actos protocolares correspondientes a la despedida de pueblo.

Como parte de estos actos se realizará una guardia de honor de la Policía Municipal y participarán estudiantes de escuelas de Cataño, empleados municipales y otras representaciones.

También se contará con la participación del Ministerio Praisefull y del cantante José Juan Tañón.

Al mediodía comenzará el traslado del féretro hacia Suchville Memorial, donde posteriormente se llevará a cabo el sepelio.

La familia agradeció profundamente las muestras de cariño, solidaridad y oraciones recibidas desde el fallecimiento del alcalde.

“Ante las numerosas personas que han preguntado sobre el envío de flores, se solicita que, en lugar de arreglos florales, quienes así lo deseen consideren realizar un donativo al Programa de Ayuda Adopte un Paciente de Auxilio Centro de Cáncer”, se indicó.