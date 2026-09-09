El comité evaluador de los candidatos a la alcaldía de Cataño certificó este miércoles a cinco de los seis aspirantes a la poltrona municipal que habían completado la entrega de los documentos requeridos, confirmó el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges.

Según se indicó, los candidatos oficiales serán Bethzaida Rodríguez Torres, la viuda del alcalde Julio Alicea Nazario; Hiram Torres Montalvo, actual secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO); el exlegislador municipal Félix Matías Rodríguez; Fernando Cintrón Mercado, apoderado del equipo de béisbol de la Doble A, los Lancheros de Cataño y José Rodríguez Ocaña.

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Por su parte, Rafael Canino Torres, quien laboró en el municipio de Cataño como supervisor de la Oficina de Propiedad y Seguros, no cumplió con los requerimientos, según determinó el comité evaluador.

No se informó, de inmediato, las razones para su descalificación.

El sorteo de posiciones en la papeleta estaba pautada para la mañana del miércoles. Mientras, el 18 de septiembre cierra el registro electoral y el 25 de septiembre se recolectará el voto adelantado a los confinados.

La elección del nuevo alcalde de Cataño se efectuará el domingo, 27 de septiembre, en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Esta elección especial se realiza tras el fallecimiento de Alicea Vasallo, luego de batallar varios meses con un cáncer de médula ósea.

“Continuamos con la dinámica correspondiente, según el reglamento y estamos seguros que esta contienda continuará realizándose con el rigor que siempre ha caracterizado todos los procesos dentro del PNP. Exhortamos a que todos los ciudadanos PNP de Cataño se den cita el próximo 27 de septiembre y ejerzan su derecho al voto ”, indicó el comisionado electoral de la Palma.