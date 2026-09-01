El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, continuará su labor en el cargo, pese a haber radicado su candidatura para participar en la elección de pueblo en la que se escogerá al alcalde de Cataño.

Aun cuando el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, habría confirmado en la mañana de este martes que Torres Montalvo se iría en licencia sin sueldo, el funcionario aclaró su situación laboral a Primera Hora.

“Quiero aclarar que no me estaré acogiendo a una licencia sin sueldo. Estamos trabajando para dejar preparados los planes de trabajo de los próximos meses para asegurar que la agencia cuente con una planificación sólida y que todo siga funcionando adecuadamente. Pero, una vez sea certificado oficialmente como candidato a la alcaldía de Cataño, utilizaré los días acumulados con cargo a vacaciones para poder dedicarme a la campaña”, informó.

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La radicación de candidaturas para el cargo de alcalde de Cataño es hasta este viernes, 4 de septiembre. Luego, el comité evaluador del Partido Nuevo Progresista certificará a los candidatos durante el fin de semana y principios de la próxima semana. Es el miércoles, 9 de septiembre que se tiene previsto el sorteo de las posiciones en la papeleta.

Cataño tendrá esta elección de pueblo, en la que sólo podrán participar los novoprogresistas, debido al fallecimiento de Julio Alicea Vasallo el pasado 13 de agosto a causa del cáncer.

La elección especial se realizará el domingo, 27 de septiembre.