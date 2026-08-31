El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, radicó formalmente este lunes su aspiración a la alcaldía de Cataño al tiempo que trasciende una querella en su contra en la Oficina de Ética Gubernamental.

El nuevo alcalde o alcaldesa de Cataño, que ocupará el lugar que dejó vacante Julio Alicea Vasallo tras su fallecimiento a consecuencia de un padecimiento de cáncer, será escogido en una elección especial que está prevista a llevarse a cabo el próximo 27 de septiembre.

Torres Montalvo, quien ha ocupado diversas posiciones en el Partido Nuevo Progresista (PNP) y en el gobierno, es quizás la figura más prominente entre un grupo de una decena de personas que han dejado saber su aspiración a ocupar la alcaldía de Cataño, o al menos se ha rumorado que lo estarían haciendo.

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AQUÍ: ¿Qué dice la querella ética por su aspiración a Cataño?

Durante su presentación, que se llevó a cabo en horas del mediodía en el municipio que aspira liderar, Torres Montalvo expresó que una de las razones más importantes por las que tomaba su decisión es porque veía “un potencial enorme” en Cataño, para desarrollar uno de los mejores pueblos de Puerto Rico.

Adelanta agenda de trabajo

El titular del DACO, quien comenzó su mensaje dedicando un minuto de silencio en homenaje a Alicea Vasallo, destacó su trayectoria en diversas posiciones en el gobierno y como administrador de agencias, y sostuvo que pondría esa experiencia al servicio de Cataño.

Resaltó que su aspiración a la alcaldía se basaba en cinco pilares fundamentales. El primero de ellos, los empleados, a los que prometió que haría justicia salarial, pues, según repasó, había mucho con salario mínimo y otros sin plaza fija luego de décadas trabajando para el municipio.

Como segundo pilar enumeró el desarrollo económico, y llamó a aprovechar la ventaja geográfica.

El tercero dijo sería el turismo, y cuestionó por qué no había un hotel en Cataño, al tiempo que llamó a tener visión para hacer crecer al municipio.

Como cuarto, mencionó la educación, destacando el rezago educativo que tenían los jóvenes, y asegurando que pondría a su disposición las relaciones de años con el Departamento de Educación para impulsar la educación.

Por último, enumeró “la visión del nuevo Cataño”, en la que más gente vendría a visitar y establecerse en Cataño, “sin desplazar a nadie”, así como “el regreso de nuestras franquicias de deportes”.

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Aseguró que tendría un plan de acción para, en 90 días, impulsar un curso que haría que Cataño se pusiera al nivel de San Juan, Guaynabo y Bayamón, y dejara de ser “ese pueblo chiquito”.

Además, aseguró que “no doy este paso para destruir el legado de nadie”, y afirmó que las buenas obras de Alicea Vasallo se quedaban, pero aquello que no era bueno se tenía que cambiar.

“Llegó el momento del cambio para Cataño. El momento de ustedes, y necesito que lo hagamos juntos, para poder construir esta nueva etapa que le estoy ofreciendo a mi amado pueblo de Cataño”, afirmó Torres Montalvo al cierre de su mensaje.

Asegura que no ha analizado la querella en su contra

Paralelamente al anuncio de Torres Montalvo trascendió que se radicó ante la Oficina de Ética Gubernamental una querella en su contra, alegando varias violaciones, entre ellas que estaría faltando al cumplimiento de su deber como secretario del DACO al usar tiempo de horas laborables para dedicarlo a asuntos de la campaña, usar el tiempo y la labor de al menos dos empleados subalternos en esos asuntos de campaña, y usar un vehículo oficial del Estado también en beneficio de la campaña y por consiguiente suyo propio.

Durante sus respuestas a la prensa, sin embargo, Torres Montalvo sostuvo que no había tenido tiempo de evaluar la querella, pero que, por su experiencia en el campo de la política, esperaba que ocurrieran ataques y querellas como parte de lo que definió como “tiroteo político”.

Aseguró que nunca había tenido señalamientos y que su equipo legal estaría evaluando la denuncia para responder a la misma. Añadió que no era un asunto que le quitaría el sueño.

Antes de anunciar oficialmente su candidatura, ya Torres Montalvo había dejado entrever esa posibilidad, y había radicado un comité de campaña a esos efectos, bajo el nombre de Comité de Amigos de Hiram Torres y el Nuevo Cataño.

A la ceremonia asistieron también otros líderes del PNP, como el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, y los legisladores Ricardo “Chino” Rey, Ángel Morey y Edgar Robles. Se excusó al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, de quien Torres Montalvo dijo que “fue parte esencial” en su decisión.