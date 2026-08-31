A solo minutos de que se oficializara su aspiración como candidato a la alcaldía de Cataño, se dio a conocer una querella presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) contra el actual secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo.

Según detalla el documento, de unas ocho páginas, un querellante anónimo solicita una investigación contra el secretario por presuntamente utilizar horas laborales como funcionario público para correr y planificar su campaña a la alcaldía de Cataño por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

El documento detalla, además, que Montalvo no solo habría cobrado por sus funciones como secretario mientras llevaba a cabo labores políticas, sino que también habría utilizado recursos de la oficina de DACO para sus aspiraciones. Específicamente, señala a Christopher Domenech y Gabriel Sicardó, asesor de prensa y director de la División Legal de la agencia, respectivamente.

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“El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor está corriendo una campaña municipal desde su despacho, y no la está corriendo solo. Se reúne con su comité en horas laborables mientras el erario le paga el día. Desde esas mismas horas se hacen las llamadas para levantar fondos. En la mesa se sientan el asesor de prensa de la agencia y el director de su División Legal, que cobran del mismo presupuesto. Y para moverse usa el vehículo que el pueblo compró para que se atendieran los reclamos de los consumidores”, lee la querella, que además señala que el secretario ha dejado de hacer sus labores en medio de la emergencia por la sequía que declaró la gobernadora, Jenniffer González Colón.

La orden ejecutiva sobre la emergencia le ordenaba a DACO emitir una orden administrativa de congelación de precios respecto de los productos, materiales, equipos, suministros y servicios de primera necesidad necesarios para atender la emergencia declarada por sequía, así como realizar labores de inspección y fiscalización.

Son esas labores de inspección las que, según la querella, el funcionario habría desatendido debido a sus aspiraciones políticas.

“Durante horas laborables se han realizado llamadas telefónicas dirigidas a solicitar donativos para la campaña municipal del querellado principal”, agrega la querella.

El documento cuestiona, entre otras cosas, que el artículo 4.2 de la Ley de Ética prohíbe al servidor público “utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.

La querella solicita, además de la investigación de los hechos señalados, que se impongan las sanciones correspondientes contra los funcionarios mencionados y que se aplique una multa administrativa de hasta $20,000 por cada violación a la Ley de Ética Gubernamental que se determine.

Torres Montalvo formalizó este lunes su aspiración a la alcaldía de Cataño, puesto que busca ocupar tras la vacante que dejó Julio Alicea Vasallo, quien falleció a consecuencia de un padecimiento de cáncer. La elección especial está prevista para celebrarse el próximo 27 de septiembre.