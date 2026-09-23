Los catañeses saldrán a votar este próximo domingo para seleccionar a quien será su próximo alcalde.

El puesto está vacante tras el fallecimiento de Julio Alicea Vasallo el 13 de agosto de 2026, tras una batalla contra la mielofibrosis o cáncer de la médula ósea.

La elección, en la que solo podrán participar los afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP), cobra notoriedad ante los múltiples casos de corrupción registrados en este pueblo. Incluye las convicciones de José Álvarez Brunet en el 1987 y la de Félix “El Cano” Delgado en el 2021, así como la acusación contra Wilson Soto, quien salió absuelto en el 2014.

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Conoce a los candidatos, por qué decidieron aspirar al cargo, qué proponen y qué harán para tener un gobierno transparente y sin corrupción.

A trabajar por las necesidades del pueblo

Félix Matías Rodríguez ( Ramon "Tonito" Zayas )

Félix “Tato” Matías Rodríguez comenzó su trayectoria en la esfera pública desde muy joven, cuando fue reclutado a través de la Administración del Derecho al Trabajo (ADT) para laborar en La Fortaleza. Escaló puestos hasta que se convirtió en mensajero personal de los exgobernadores Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón.

En la actualidad, busca convertirse en alcalde de Cataño “para ayudar a nuestro pueblo, que yo sé que está bien necesitado”.

Matías Rodríguez, quien jugó en la Liga de Béisbol Superior Doble A para Juncos y Manatí, es el único candidato que no cuenta con estudios universitarios. Pero, también es el único que ya recibió en una ocasión el favor del pueblo para convertirse en legislador municipal entre 2017 al 2020, bajo la administración del convicto exalcalde Félix “El Cano” Delgado.

Aseguró que es una persona que “vengo desde abajo”. Se crió en la barriada Juana Matos. Por ello, dijo conocer las necesidades de los catañeses.

El hombre, que en la actualidad es guardia de seguridad en un negocio del centro comercial San Patricio Plaza, enumeró que en su pueblo están “olvidados” los empleados municipales, los adultos mayores, el deporte y los confinados.

“Yo comenzaría, para dar un mejor servicio al pueblo, haciendo una reubicación de empleados, que no están a gusto. Ahora, mismo la Policía de Cataño no han hecho una reconsideración de salario y el que entró ahora está por encima de los que llevan más años. Yo también diría que aquí hay que ayudar a los líderes deportistas. Aquí no dan una compensación para ayudarles. Con la expropiación a Juana Matos tampoco estoy de acuerdo. Si hay opción, vamos a dejarlos en Cataño, y que no pasen a otro pueblo. Cataño no necesita un profesional, necesita una persona disciplinada que tome en cuenta la necesidad del pueblo y que haya pasado por ella y que tome las riendas del municipio y las lleve correctamente”, aseguró Matías Rodríguez.

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Para combatir la corrupción, el exlegislador informó que propone crear “una página donde el mismo pueblo tenga derecho a entrar y vea todos los movimientos que están haciendo en el municipio. Para mí las subastas son bien importantes. Cuando yo estuve, no querían mandar a los periódicos los edictos. No se estaba haciendo y para mí eso es importante. Además, hay que crear un síndico que sea residente de Cataño para que esté en las subastas y vea todo lo que está ocurriendo en el pueblo. Uno viene siendo el chofer de esa guagua. Si uno no está apto, la guagua corre para otro sitio”.

Promete apertura y rendición de cuentas

José "Cheo" Rodríguez Ocaña ( alexis.cedeno )

“No he llegado hasta aquí improvisando”. Así lo aseguró José “Cheo” Rodríguez Ocaña, quien busca convertirse en alcalde de Cataño porque “tengo la experiencia, la preparación y el conocimiento del funcionamiento municipal necesarios para asumir esta responsabilidad”.

Es que Rodríguez Ocaña, quien posee un bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad Ana G. Méndez, ha ocupado múltiples cargos dentro del municipio. Ha sido ayudante especial y gerente en la Plaza del Mercado. En la actualidad, es el subsecretario municipal, “posición desde la cual continúo adquiriendo experiencia en la administración y operación del municipio”.

“Soy hijo del residencial Juana Matos y he tenido la oportunidad de crecer, trabajar y servir dentro de este municipio. Esa experiencia me ha permitido conocer de cerca nuestras comunidades, nuestras fortalezas y también los retos que todavía tenemos por delante”, aseguró el funcionario al resumir sus capacidades para ocupar el cargo.

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Rodríguez Ocaña puntualizó que lo más que necesita el municipio en estos momentos es lograr una administración municipal que responda, con agilidad y efectividad, a las necesidades de las comunidades.

“Debemos tener un gobierno municipal que esté presente, que escuche y que convierta las necesidades de la ciudadanía en soluciones concretas. Mi forma de atender este reto sería mediante una administración organizada, cercana y enfocada en resultados”, dijo.

Entre sus propuestas están ampliar el acceso a servicios de salud mediante centros de salud comunitarios; desarrollar programas deportivos que permitan que nuestros jóvenes y atletas tengan mayores oportunidades; y trabajar para que los empleados municipales tengan mejores condiciones, incluyendo un salario mínimo de $11 la hora.

Para combatir la corrupción, el candidato sostuvo que establecerá una administración “basada en transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas”.

“Impulsaría una política de mayor apertura de la información pública, procurando que los ciudadanos tengan acceso claro y sencillo a los contratos, procesos de compras, gastos y principales decisiones administrativas del municipio. También establecería mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda conocer cómo se están utilizando los recursos y cuáles son los resultados de los proyectos que se realizan”, precisó.

A promover 90 soluciones en 90 días

Hiram Torres Montalvo ( Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Que “Cataño crezca” es la meta que se ha fijado Hiram Torres Montalvo a la hora de buscar convertirse en alcalde del pueblo.

El abogado, quien en la actualidad es el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, es catañés por adopción. Su esposa, Bianca Looss Ledesma, logró que se enamorara de su pueblo y permaneciera allí para fundar una familia. Esto fue 28 años atrás.

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Ahora, busca convertirse en alcalde, porque Cataño “necesita un cambio. Es un pueblo con un potencial de desarrollo y crecimiento enorme, que ha estado mal administrado por los últimos 20 años”.

Torres Montalvo ha tenido una larga trayectoria en el servicio público, que incluye haber trabajado en la administración del convicto exalcalde Félix “El Cano” Delgado y de Julio Alicea Vasallo, así como en el PNP, donde llegó a ser secretario general. Pero, reconoció que ser alcalde es una “oportunidad que aparece una vez en la vida”, por lo que dio el paso para aspirar.

Aseguró que, de salir electo, estará enfocado en implementar un plan denominado “90 por 90”, que incluye 90 propuestas que pondría en vigor en los primeros tres meses. Son propuestas para mejorar la condición de los empleados municipales, iniciar el proceso para establecer un hotel, atender aspectos de salud, seguridad, deportes y desarrollo económico, así como buscar solución a las propuestas de expropiación y problemas de inundaciones de varias comunidades.

Torres Montalvo, quien posee una maestría en gerencia de proyectos y un juris doctor, también reconoció que Cataño tiene múltiples problemas. Pero, apuntó a que los principales son la seguridad y la salud.

“Hemos estado hablando también de regresar a la práctica de tener los cuarteles rodantes de la Policía en áreas y comunidades que tienen alta incidencia criminal. Pero, también tenemos un problema de salud bien serio. Tenemos un CDT que no funciona, que es algo que tengo que atender desde que llegue, un cambio de administración, un cambio de toda la gerencia”, sostuvo.

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Para promover la transparencia y evitar la corrupción, propone llevar a todas las entidades gubernamentales y federales a orientar a los empleados sobre cómo manejar y evitar estos actos.

“Cuando yo llegue, yo voy a empujar una transición transparente, abierta, la vamos a transmitir a través de las redes sociales, que la gente vea dónde va cada centavo del pueblo, para que se usen todos esos contratos millonarios que tiene el municipio, muchos de los cuales ya yo estoy en récord, vamos a entrar directamente a cancelarlos y ahora hay más de $2 millones entre asesores legales, gente para trabajar las expropiaciones, publicidad y otras cosas que tenemos que recortar y que esos fondos vayan dirigidos a servicios a nuestra gente y a mejorar las condiciones de trabajo de los empleados”, afirmó, al rechazar que su candidatura sea impulsada por Delgado, convicto por corrupción.

A “proteger y continuar” el legado del fenecido alcalde

Bethzaida Rodríguez Torres ( Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Tras 30 años en el magisterio, Bethzaida Rodríguez Torres busca poner en práctica todo lo aprendido en el salón de clases para dirigir a Cataño.

“Una maestra aprende a escuchar, planificar, administrar recursos, trabajar con las familias, resolver conflictos y, sobre todo, entender que no todas las personas necesitan lo mismo para poder salir adelante. Son experiencias que hoy quiero poner al servicio de Cataño desde otra responsabilidad”, precisó.

Rodríguez Torres es la viuda del exalcalde Julio Alicea Vasallo, quien falleció a mediados de agosto tras una corta lucha contra el cáncer.

Dio el paso de buscar el cargo, en medio del luto, ya que “he vivido aquí prácticamente toda mi vida y creo profundamente en su gente y en todo lo que todavía podemos lograr como pueblo”.

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La mujer, que cuenta con un bachillerato de la Universidad Central de Bayamón, no ha ocupado cargos políticos. Pero, en los últimos años ha sido la “primera dama” de Cataño. Bajo este cargo dijo haber desarrollado “iniciativas sociales dirigidas particularmente a la niñez, los adultos mayores, las familias y las personas con diversidad funcional”.

“Esa experiencia me permitió conocer de cerca muchas necesidades, pero también comprobar la capacidad extraordinaria que tiene Cataño cuando el gobierno y la comunidad trabajan juntos”, dijo.

Ahora, busca “proteger y continuar” la obra que encaminó su fenecido esposo, así como impulsar propuestas a favor de los adultos mayores, la salud, el transporte e nuevas iniciativas dirigidas a madres jefas de familia y cuidadores.

Según apuntó, “uno de los retos más urgentes que enfrenta Cataño es atender adecuadamente a una población en la que más de la mitad de nuestros residentes son adultos mayores, muchos de ellos viviendo solos, cuidando a otro adulto mayor o atendiendo a una persona con diversidad funcional sin suficiente apoyo familiar o gubernamental”.

Para resolverlo, propuso el programa “Cataño Cuida”, en el que busca “establecer acuerdos colaborativos con el Departamento de la Familia y otros componentes gubernamentales y comunitarios para conectar a nuestros residentes con programas existentes, ampliar el acceso a servicios de amas de llaves y desarrollar apoyo directo para cuidadores”.

Mientras, para promover la transparencia y evitar la corrupción, propuso “establecer un Portal de Transparencia Municipal que permita a cualquier ciudadano consultar, de manera sencilla y desde la página del municipio, información sobre presupuesto, contratos, subastas y adjudicaciones, proyectos en ejecución y utilización de fondos públicos”.

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A “sacarla del parque” por Cataño

Fernando “Tato” Cintrón Mercado ocupa el quinto lugar en la papeleta. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media ( Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

El empresario Fernando Cintrón Mercado, apoderado del equipo de la Liga de Béisbol Superior Doble A, los Lancheros de Cataño, dará el brinco del deporte a la política “porque creo que nuestro municipio puede administrarse mejor”.

En su cercanía a la política, lo más cercano que mencionó fue haber recibido una carta del exgobernador Carlos Romero Barceló cuando tenía 12 años y fue seleccionado Porteador del Año.

El líder deportivo, que posee un bachillerato en administración comercial de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Bayamón, cuenta con 27 años de experiencia profesional en administración, dirección de equipos, manejo de presupuestos y desarrollo de negocios, según contó.

“Hoy quiero poner mis más de 27 años de experiencia administrando, manejando presupuestos, dirigiendo equipos y desarrollando negocios al servicio de Cataño”, señaló, al exponer que su visión como alcalde de Cataño será “servir mejor y crear oportunidades”.

Servicios para mantener activos a los adultos mayores, salud, seguridad, creación de empleos, rehabilitar estorbos públicos, fortalecer los comercios y mejorar las escalas salariales de los empleados municipales están entre sus propuestas.

“No busco ser alcalde por un título. Quiero servir para dejar un Cataño mejor del que recibamos”, afirmó.

Según identificó, “el principal reto de Cataño es lograr una administración municipal eficiente, responsable y enfocada en resultados. Cuando administramos bien los recursos, podemos servir mejor y crear oportunidades”.

Mientras, para lograr una administración con transparencia y evitar la corrupción, propone una política de “rendición de cuentas”.

“Comenzaría con una evaluación independiente de las finanzas, contratos, compras, propiedades y procesos administrativos del Municipio. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se utilizan sus recursos y cuáles son los resultados. Establecería mecanismos para que la información sobre contratos, compras, gastos y proyectos municipales esté disponible de manera clara y accesible, conforme a las leyes y reglamentos aplicables. También fortalecería los controles internos en los procesos de compras y contratación, promoviendo competencia, documentación y transparencia para reducir los riesgos de conflictos de interés y corrupción”, señaló.

“La confianza no se exige; se gana. Y se gana con integridad, transparencia, trabajo y resultados. ¡Por Cataño, hasta sacarla del parque!”, concluyó.