El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, podrá participar en la elección de pueblo que realizará el Partido Nuevo Progresista (PNP) el domingo, 27 de septiembre, para escoger al próximo alcalde de Cataño, según determinó este viernes la jueza superior Cecilia Suau Badía.

La determinación que tomó la jueza fue a los efectos de desestimar una demanda presentada por varios legisladores municipales, Gustavo Grana Martínez, Damián Claudio Miranda y José Ortega Rodríguez, en la que se alegó que Torres Montalvo no cualificaba para aspirar al cargo. Se argumentó que este no renunció a su cargo en el DACO unos 30 días antes de presentar la candidatura. El requisito está expuesto en el Código Electoral.

PUBLICIDAD

“Se determina que son los electores a quienes les corresponde determinar quién llenará la vacante a la alcaldía del municipio de Cataño, incluyendo a Torres Montalvo como candidato número 3 en la papeleta, junto al resto de los candidatos”, estipuló la jueza, en una sentencia de 28 páginas.

En el documento judicial, se explicó que el presidente de la CEE, Jorge Rivera Rueda, explicó que el evento es una elección especial del PNP y no una elección general.

La elección de pueblo se realizará para escoger al sustituto de Julio Alicea Vasallo, quien falleció el 13 de agosto a causa del cáncer.

El Código Municipal es el que establece que para llenar la vacante, el PNP sólo tenía 30 días para escoger al sustituto.

Ante este marco, la jueza dijo que “examinadas las mociones y analizados los argumentos de las partes en la vista argumentativa celebrada el 17 de septiembre de 2026, este Tribunal determina que procede la desestimación de la reclamación de epígrafe por falta de legitimación activa de los querellantes. Aun si se reconociera legitimación, lo cual este Tribunal concluye que no la tiene, la Revisión Judicial tampoco procede por no ser de aplicación el Artículo 13.2(5)(2) del Código Electoral, 16 LPRA sec. 4612, a una elección especial. Por lo anterior, se confirma a Torres Montalvo como candidato a la alcaldía del Municipio de Cataño en la elección especial a celebrarse el próximo 27 de septiembre de 2026″.

Además de Torres Montalvo, en la elección participan Félix Matías Rodríguez, José M. Rodríguez Ocaña, Bethzaida Rodríguez Torres y Fernando L. Cintrón Mercado.