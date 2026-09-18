El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, estipuló este viernes que acoge con “respeto y gratitud” la decisión judicial que le permitirá participar de la elección especial del Partido Nuevo Progresista (PNP) de este próximo 27 de septiembre para escoger al próximo alcalde de Cataño.

“Esta elección les pertenece a los catañenses y serán ellos quienes, mediante su voto, decidirán quién dirigirá los destinos de su pueblo”, afirmó en declaraciones escritas, tras conocerse la determinación de la jueza superior Cecilia Suau Badía.

La determinación que tomó la jueza fue a los efectos de desestimar una demanda presentada por varios legisladores municipales, Gustavo Grana Martínez, Damián Claudio Miranda y José Ortega Rodríguez, en la que se alegó que Torres Montalvo no cualificaba para aspirar al cargo. Se argumentó que este no renunció a su cargo en el DACO unos 30 días antes de presentar la candidatura. El requisito está expuesto en el Código Electoral.

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En la sentencia, la jueza expuso que los legisladores municipales no tenían legitimación activa y que, por tratarse de una elección especial, no le aplicaba el término de los 30 días.

En su reacción, Torres Montalvo no entró a explicar la decisión. En cambio, habló de su propuesta para Cataño.

“Nuestra campaña representa el cambio que Cataño necesita. Nuestro compromiso con cada uno de los ciudadanos es dejar atrás los estilos del pasado y comenzar una nueva etapa de trabajo, progreso y oportunidades para todos. Contamos con la preparación, la capacidad y el compromiso para trabajar por el Nuevo Cataño que todos merecemos. La energía y las ganas de servir a nuestra gente nos motivan diariamente a continuar caminando, visitando las comunidades y llevando nuestras ideas casa a casa”, dijo.

Añadió que, “por nuestra parte, continuaremos desarrollando una campaña limpia y de altura, basada en propuestas, ideas y soluciones para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Por cada ataque que en nada aporta al bienestar de los catañenses, presentaremos una propuesta para echar a Cataño pa’lante. Nuestra respuesta siempre será más trabajo, más ideas y más compromiso con nuestro pueblo”.

La elección especial se realiza ante el fallecimiento de Julio Alicea Vasallo el pasado 13 de agosto a causa de cáncer en la médula ósea.

Además de Torres Montalvo, en la elección participan Félix Matías Rodríguez, José M. Rodríguez Ocaña, Bethzaida Rodríguez Torres y Fernando L. Cintrón Mercado.