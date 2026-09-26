Críticas a la viuda del alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, y quien busca sustituirlo en la contienda electoral de mañana, domingo, se han publicado en los pasados días en la cuenta de Facebook del fallecido estadista.

Bethzaida Rodríguez Torres promueve, por ejemplo, aumentar el salario de los empleados públicos y la respuesta que se hace creer que envía su exesposo desde su lecho de muerte fue la siguiente: “No lo hicieron desde que estuvieron, menos lo van a hacer ahora”.

Ayer también se pidió derrotar a Rodríguez Torres en las urnas.

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“El domingo derrótelos en las urnas. No más prepotencia y maltrato de esta administración”, se indicó en la cuenta del difunto, en el que se añadieron unos mensajes de texto entre dos personas.

De inmediato, la viuda emitió unas declaraciones escritas en las que alegó que perdieron el control de las redes sociales de su fenecido esposo.

“Tenemos conocimiento de la situación desde el mes de julio, antes del fallecimiento de mi esposo. Según se nos informó, su cuenta de Facebook fue comprometida y desde entonces la familia perdió el control sobre la misma. En ese momento se presentó una querella ante la Policía de Puerto Rico y el asunto quedó bajo investigación del Cuerpo de Investigaciones Criminales. Por esa razón, cualquier publicación que actualmente aparezca en esa cuenta no debe atribuirse a Julio Alicea Vasallo ni a nuestra familia”, dijo Rodríguez Torres.

Añadió que “es doloroso y lamentable que, luego de su fallecimiento, una cuenta que llevaba su nombre esté siendo utilizada de esta manera. Confiamos en la investigación de las autoridades y, de ser necesario, evaluaremos cualquier otra acción correspondiente. Por respeto a la memoria del alcalde Alicea Vasallo y al proceso investigativo, no vamos a especular sobre quién puede estar detrás de la cuenta”.

Alicea Vasallo murió el pasado 13 de agosto, tras una batalla contra la mielofibrosis o cáncer de la médula ósea.

El Partido Nuevo Progresista (PNP) realizará mañana las elecciones de pueblo para seleccionar al sustituto. En la contiendan participan, según la posición que aparecerán en la papeleta, el exlegislador municipal, Félix “Tato” Matías Rodríguez; el subsecretario municipal de Cataño, José Manuel Rodríguez Ocaña; el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, la viuda de Alicea Vasallo y maestra jubilada, Rodríguez Torres, así como Fernando Cintrón Mercado, apoderado del equipo de la Liga de Béisbol Superior Doble A, los Lancheros de Cataño.