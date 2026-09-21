El convicto exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, se metió hoy, lunes, en la discusión sobre la elección especial que tendrá ese municipio este mes para escoger a un nuevo ejecutivo municipal, tras el fallecimiento de Julio Alicea Vasallo, quien murió de cáncer mientras se desempeñaba como alcalde.

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de Facebook, el expolítico del Partido Nuevo Progresista (PNP) aseguró que todos los candidatos que actualmente buscan ocupar la silla municipal en la contienda se han acercado a él para solicitarle “orientación o ayuda”.

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“Personas vinculadas a todos los equipos —y repito--, a todos los equipos se han acercado para pedirme orientación o ayuda. Tampoco puedo negar una realidad política: en las elecciones de 2020 obtuve cerca del 80 % de los votos y todavía existe un gran sector de nuestro pueblo que me guarda cariño y respeto, algo que agradezco profundamente y que jamás daré por sentado”, dijo.

Delgado continuó diciendo que no ha respaldado públicamente a ninguno de los candidatos, pero cuestionó la gestión de la administración de Alicea Vasallo, cuya viuda, Bethzaida Rodríguez Torres, busca sucederlo en la silla municipal. Sus expresiones se producen en momentos en que varias investigaciones han señalado posibles irregularidades relacionadas con la administración del fallecido alcalde.

Entre los señalamientos que han trascendido figura el supuesto uso de empleados municipales, durante horas laborables, para transportar adultos mayores hasta el correo para recoger papeletas de voto adelantado; el alegado uso de vehículos oficiales del municipio con fines electorales; la supuesta intervención de empleados en el llenado de papeletas con marcadores; y el señalamiento de que una electora habría recibido dinero a cambio de su voto.

Mensaje de Félix “El Cano” Delgado ( Fotocaptura )

Aunque una pesquisa relacionada con estos señalamientos no desembocó en el nombramiento de un Fiscal Especial Independiente, el asunto pasó a manos de la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental.

“Después de todo lo vivido, también puedo decir que conozco de primera mano muchas de las señales de alerta que pueden abrir la puerta a malas prácticas y actos de corrupción. Precisamente por haber cometido errores tan graves, hoy tengo la responsabilidad moral de reconocer esas señales y hablar cuando entiendo que algo puede representar un riesgo para nuestro pueblo. En esta etapa de mi vida, no quisiera jamás que Cataño volviera a pasar por lo que lamentablemente yo mismo le hice vivir”, agregó.

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“Tampoco podemos ignorar los referidos a Justicia realizados por la Oficina del Contralor relacionados con la Actual Administración y que actualmete y tristemente estan siendo investigadas por el mal uso de Fondos publicos, y uso de propiedad municipal. Lo cuál entiendo vendrán acusaciones proximamente. Responsablemente la actual administración debe hablarle sincero y aclararle a nuestra gente sobre esta lamentable situacion que involucra funcionarios publicos y familiares”, acabó diciendo.

La elección especial en Cataño se celebrará este próximo domingo, 27 de septiembre.

La elección especial en Cataño se celebrará este próximo domingo, 27 de septiembre. Allí se enfrentarán Bethzaida Rodríguez Torres, Hiram Torres Montalvo, Félix Matías Rodríguez, Fernando L. Cintrón Mercado y José M. Rodríguez Ocaña por la alcaldía del municipio.