Identifican a joven de 18 años asesinado en Cataño
El crimen, en el que un menor de 17 años resultó herido de bala, fue confundido inicialmente con un accidente de tránsito.
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Las autoridades identificaron como Joseph Yadiel Vázquez Nazario, de 18 años, al joven que fue asesinado a tiros durante la tarde del jueves en el área de Puente Blanco, en Cataño.
Según informó la Policía, los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 2.5 de la carretera PR-5, donde inicialmente se investigaba un aparente accidente entre un auto y una motora.
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el supuesto accidente. Sin embargo, al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de Vázquez Nazario, quien presentaba varias heridas de bala y murió en el lugar.
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Debido a la investigación, la Policía cerró en ambas direcciones el tramo de la PR-5 a la altura del barrio Puente Blanco.
Relacionado con estos hechos, un menor de 17 años resultó herido de bala. El joven llegó hasta una institución hospitalaria de Cataño, donde fue atendido y posteriormente trasladado a otra institución médica. No se informó su condición.
El agente Francisco Alicea Díaz, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, y la fiscal Carmen Iris Ortiz están a cargo de la investigación.