Las autoridades federales acusaron a José Antonio Soto Ramos, de 37 años y residente de Aguadilla, por cargos relacionados con la posesión, recepción y distribución de material de abuso sexual infantil, informó Héctor Ramírez Carbó, jefe interino de la Fiscalía federal en Puerto Rico.

La acusación fue emitida el 23 de septiembre, luego de una investigación realizada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), con la colaboración de la Policía de Puerto Rico.

Se alega que Soto Ramos recibió y distribuyó material de explotación infantil en julio de 2026. Además, entre marzo y julio de este año, presuntamente tenía pornografía infantil en su celular.

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De ser encontrado culpable, el cargo de recepción de material de explotación infantil conlleva una pena de cinco a 20 años de prisión. Mientras, el cargo de posesión puede conllevar una pena máxima de 10 años de prisión.

Además, las condenas incluirían un período de libertad supervisada de al menos cinco años y hasta cadena perpetua, según la Fiscalía federal.

Soto Ramos compareció ante la jueza federal Mariana Bauzá Almonte, quien ordenó que permaneciera detenido de manera provisional en el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo, en espera de los próximos procedimientos judiciales.

La fiscal federal auxiliar Elba Gorbea, de la Unidad de Crímenes Contra Menores, Trata Humana e Inmigración, está a cargo del procesamiento del caso.

Depredadores de menores buscan ganarse la confianza de sus víctimas

Yariel Ramos, agente especial a cargo interino de HSI San Juan, advirtió que los depredadores sexuales de menores no suelen identificarse como tales y pueden hacerse pasar por un adulto de confianza, otro menor, una mujer u otra persona para acercarse a sus víctimas, generar confianza y luego explotarlas.

“El arresto de José Soto Ramos, quien fue encontrado en posesión de una cantidad significativa de material de abuso sexual infantil, destaca el compromiso de HSI con la protección de los menores y la identificación de los responsables”, indicó.

“Exhortamos a los padres y tutores a mantener conversaciones abiertas y constantes con los menores, incluyendo la importancia de detenerse antes de responder a contactos desconocidos, evitar conversaciones privadas con personas que no hayan conocido en persona y pedir ayuda a un adulto de confianza si alguna interacción les resulta incómoda”, destacó el agente.

Las personas que tengan información sobre actividades sospechosas pueden comunicarse con HSI San Juan al 787-729-6969 y permanecer en el anonimato.