De ser uno de los fugitivos más buscados por las autoridades federales y descrito como una persona peligrosa, el narcotraficante Nelson Torres Delgado, conocido como “El Burro”, se libró de una posible pena de muerte o cadena perpetua en prisión al alcanzar un acuerdo con la Fiscalía federal para declararse culpable por dos cargos de conspiración para distribuir sustancias controladas y utilizar un arma de fuego automática para cometer un asesinato.

Por estos crímenes, la Fiscalía federal recomendó una pena de prisión de entre 30 a 32 años, según surge del acuerdo para declararse culpable que fue presentado en la tarde de ayer, martes, en el expediente criminal de Torres Delgado.

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El líder de la ganga La Lorenzana y quien estuvo fugitivo por siete años deberá presentarse ante la sala de la juez Pedro Delgado Hernández, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, este próximo viernes para declararse culpable. Ese día se fijaría la fecha en la que el juez lo sentenciaría.

Bajo el acuerdo alcanzado, se le eliminaron a Torres Delgado ocho cargos, la mayoría por narcotráfico. Pero, también se libró de que se le achacara el asesinato de una persona identificada como G.A.H.

El crimen por el que aceptaría culpa sería el de una persona identificada en el pliego acusatorio como R.M.O.

De acuerdo a las autoridades federales y estatales, a El Burro se le achacaron múltiples asesinatos y masacres en la zona de Caguas, Cayey y Cidra.

Se le imputó ser suplidor de drogas, como heroína, crack, cocaína y marihuana de varios residenciales y comunidades, especialmente en la zona de Caguas y áreas adyacentes como San Lorenzo, Gurabo, Cayey y Aguas Buenas.

En el acuerdo de culpabilidad, que fue firmado por Torres Delgado ayer mismo, se explica aceptaría culpa de conspirar desde el 2017 hasta la fecha de la acusación, que fue en julio de 2023, para distribuir un kilogramo o más de heroína, 280 gramos o más de crack, cinco kilogramos o más de cocaína, 100 kilogramos o más de marihuana, 400 gramos o más de fentanilo, así como otros medicamentos controlados que causan adicción, como Xanax, en los residenciales públicos Brisas del Turabo, Raúl Castellón, Turabo Heights y Juana Jiménez García. También el tráfico de drogas ocurrió en la barriada Morales, La Pajilla y Bunker, en Caguas, dice el documento judicial.

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Sobre el asesinato de R.M.O., se detalla en el acuerdo que se trató de un crimen relacionado al trasiego de drogas y que ocurrió el 18 de julio de 2021.

Por estos dos cargos de narcotráfico y asesinato, Torres Delgado pudo haber sido sentenciado a tres cadenas perpetuas, según describió la Fiscalía federal en el acuerdo.

Bajo la acusación inicial, en la que se li imputaron 10 cargos, la Fiscalía intentó buscar la pena de muerte contra el narcotraficante. Sin embargo, los esfuerzos cesaron cuando iniciaron las conversaciones para declararse culpable.

Torres Delgado es representado en este caso por la exfiscal federal María Domínguez.