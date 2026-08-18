El juez Pedro Delgado Hernández, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, citó para el 11 de septiembre la vista en la que el notorio narcotraficante y líder de la ganga “La Lorenzana”, Nelson Torres Delgado, conocido como “El Burro”, se declarará culpable.

La vista, a la que Torres Delgado será trasladado a la Isla desde una prisión en Filadelfia, Pensilvania, se pautó luego de que los abogados de defensa, la exfiscal federal María Domínguez y Víctor Abreu, revelaran el viernes pasado que alcanzaron un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal.

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Los detalles del acuerdo no se han divulgado. Pero, en la mayoría de los casos acordados se disminuyen los delitos imputados y las penas que deberá cumplir.

Según la orden del juez, el acuerdo se le debe presentar en o antes del 29 de agosto. Esto no significa que a esa fecha se haga público el documento.

Este acuerdo entre la Fiscalía federal y el narcotraficante ocurre luego de que en abril pasado se desistiera en llevar el caso en su contra por pena de muerte.

Según el expediente federal, a “El Burro o a “El Animal de Cuatro Patas”, como se alega que se le conoce a Torres Delgado, se le presentaron 10 cargos criminales. Estos fueron por conspiración para distribuir sustancias controladas, posesión de armas para el tráfico de drogas y la comisión de asesinatos, así como distribución de drogas específicas como heroína, cocaína, marihuana y fentanilo.

También se le imputaron dos asesinatos en medio de luchas de poder por el narcotráfico, los de R.M.O. y G.A.H., según el expediente.

A nivel estatal, el comisionado de la Policía destacó que se le atribuye el asesinato de una maestra retirada de Yabucoa, Margarita Rodríguez Morales, registrado el 15 de mayo de 2022, así como una masacre en Cidra.

Las autoridades alegan que la pandilla que lideraba Torres Delgado es sospechosa de múltiples asesinatos y venta de drogas en las zonas de Caguas, Cayey, Cidra y pueblos limítrofes desde el 2010.