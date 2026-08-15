El notorio narcotraficante y líder de la ganga “La Lorenzana”, Nelson Torres Delgado, conocido como “El Burro”, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía federal para declararse culpable, según surge de su expediente federal.

El acto de levantar las manos para aceptar sus delitos ocurre luego de que estuvo fugitivo por cerca de siete años. Fue el 17 de octubre de 2024 que, en un operativo conjunto entre el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y la Policía de Puerto Rico, fue atrapado en una casa de playa en La Parguera, en Lajas.

Los abogados de Torres Delgado, la exfiscal María Domínguez y Víctor Abreu, fueron quienes dieron a conocer la decisión de cambiar su declaración de no culpable a culpable en una moción radicada en la tarde de ayer, viernes.

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“Comparece el acusado, Nelson Torres Delgado, por conducto de su abogado firmante, y presenta la presente Moción para una audiencia de cambio de declaración. Dada la disponibilidad de la defensa y la necesidad de desplazarse desde Filadelfia, Pensilvania, el señor Torres Delgado solicita respetuosamente al Tribunal que, de ser posible, programe la audiencia para el 4 de septiembre de 2026. En dicha audiencia, el señor Torres Delgado modificará su declaración anterior de no culpabilidad por una declaración de culpabilidad, conforme a un acuerdo de declaración de culpabilidad”, lee la moción.

Los detalles del acuerdo entre el narcotraficante y la Fiscalía federal no han sido revelados. En la mayoría de los casos negociados, se acuerda disminuir la cantidad de delitos de los que una persona fue acusada. También pueden acordarse una pena menor a la que deberían cumplir.

Este acuerdo entre la Fiscalía federal y el narcotraficante ocurre luego de que en abril pasado se desistiera en llevar el caso en su contra por pena de muerte.

Según el expediente federal, a “El Burro o a “El Animal de Cuatro Patas”, como se alega que se le conoce a Torres Delgado, se le presentaron 10 cargos criminales. Estos fueron por conspiración para distribuir sustancias controladas, posesión de armas para el tráfico de drogas y la comisión de asesinatos, así como distribución de drogas específicas como heroína, cocaína, marihuana y fentanilo.

También se le imputaron dos asesinatos en medio de luchas de poder por el narcotráfico, los de R.M.O. y G.A.H., según el expediente.

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A nivel estatal, el comisionado de la Policía destacó que se le atribuye el asesinato de una maestra retirada de Yabucoa, Margarita Rodríguez Morales, registrado el 15 de mayo de 2022.

La mujer fue víctima inocente de una balacera que se reportó en la carretera PR-189, en Caguas, a causa de una guerra entre puntos de drogas.

Las autoridades alegan que la pandilla que lideraba Torres Delgado es sospechosa de múltiples asesinatos y venta de drogas en las zonas de Caguas, Cayey, Cidra y pueblos limítrofes.

A la ganga se le atribuyó ser autor de la masacre de Cidra, reportada el 7 de diciembre de 2021, frente al negocio La Lomita, en la calle Los Oliques, del barrio Certenejas. El crimen ocurrió cuando alrededor de 40 personas celebraban el cumpleaños de un comerciante. La balacera acabó con la vida de cinco hombres.

Según la Fiscalía federal, Torres Delgado ha tenido poder sobre el narcotráfico en el área de Caguas desde principios de la década del 2010.

El 8 de diciembre de 2017 fue acusado de conspirar con otras 43 personas por tráfico de drogas y violaciones a la Ley de Armas. La segunda acusación se emitió el 20 de mayo de 2019, pues con otras 25 personas, nuevamente fue acusado por estos crímenes. La tercera acusación se dio en julio de 2023, cuando fue acusado de conspirar junto a otras 51 personas por tráfico de drogas, violaciones a la Ley de Armas y asesinatos relacionados con el narcotráfico.

Sus métodos para evitar ser arrestado incluían limitar el contacto cara a cara solo a los líderes más altos y confiables de su pandilla.

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También se presume que su ganga obsequiaba dinero y enseres a la comunidad a cambio de lealtad.

Torres Delgado es el segundo narcotraficante que logra un acuerdo con la Fiscalía federal en este año 2026. El primero lo fue Víctor Pérez Fernández, quien también fue representado por la exfiscal federal Domínguez.

A este se le imputó el asesinato del agente de la Policía, Eliezer Ramos Vélez, junto a otros compinches, entre los que se destaca el exponente de música urbana, CDobleta.