Arrestan a hombre de Canóvanas por presunta explotación sexual de menores
Se alega que persuadió a un niño de tres años para producir pornografía infantil.
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Agentes especiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a un hombre de Canóvanas acusado de producir, recibir, transportar y poseer material de explotación sexual infantil, informó la Fiscalía federal este martes.
El acusado fue identificado como David Ortiz García, de 45 años, quien fue arrestado el pasado 25 de agosto. Un gran jurado federal lo acusó el 20 de agosto de seis cargos relacionados con explotación sexual infantil.
Se alega que entre noviembre de 2025 y julio de 2026, Ortiz García poseyó y accedió conscientemente a pornografía infantil con la intención de verla. Ortiz García presuntamente utilizó su celular y otros dispositivos electrónicos con acceso a internet para poseer imágenes y videos de pornografía infantil, incluidas imágenes de niños pequeños, menores prepúberes o menores de 12 años.
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Entre el 9 y el 12 de enero de 2026, Ortiz García presuntamente indujo, persuadió y coaccionó, o intentó hacerlo, a un menor de tres años para que participara en conducta sexualmente explícita con el propósito de producir pornografía infantil.
Ortiz García también enfrenta dos cargos adicionales de producción de pornografía infantil, relacionados con hechos ocurridos en febrero y abril de 2026, por presuntamente persuadir y coaccionar a un menor varón prepúber para que participara en conducta sexualmente explícita con el propósito de producir pornografía infantil.
Podría enfrentar hasta 30 años por cada cargo de producción
De ser declarado culpable, Ortiz García enfrenta penas de entre 15 y 30 años de prisión por cada cargo de producción de material de explotación sexual infantil.
Por el cargo de recepción de material de explotación sexual infantil podría enfrentar entre cinco y 20 años de prisión, mientras que el cargo de transportación conlleva una pena de cinco a 20 años.
En cuanto al cargo de posesión de material de explotación sexual infantil, enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión.
Patrón preocupante
“Quienes se aprovechen de los niños serán procesados con todo el peso de la ley”, expresó el fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó.
Por su parte, el agente especial interino a cargo de HSI en San Juan, Yariel Ramos, destacó que los casos de explotación infantil involucran a víctimas de distintos géneros y que las autoridades continuarán investigando estos delitos.
“Detrás de cada caso de explotación infantil hay un niño que ha sido perjudicado”, expresó Ramos.
El funcionario también señaló que HSI San Juan ha identificado un patrón preocupante de hombres adultos que buscan explotar sexualmente a menores varones.
La fiscal federal auxiliar Daynelle Álvarez Lora, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, está a cargo del procesamiento del caso. La investigación está a cargo del Grupo de Trabajo de Puerto Rico contra Crímenes contra Niños, dirigido por HSI.