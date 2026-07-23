Un joven de 22 años residente de Gurabo enfrenta cargos federales luego de que, presuntamente, publicara en redes sociales una serie de amenazas en las que hablaba de cometer un ataque terrorista, matar a soldados estadounidenses y policías, y bombardear varias instalaciones en Puerto Rico.

La Fiscalía federal informó que un gran jurado presentó el 16 de julio una acusación formal contra Humberty Jesús Carrillo García por cinco cargos de transmitir amenazas interestatales, en violación de la ley federal.

Carrillo García fue arrestado el 20 de julio y permanece detenido mientras continúa el proceso judicial.

Según las autoridades federales, Carrillo García utilizó TikTok y X para publicar mensajes y videos con amenazas dirigidas contra distintos grupos, entre marzo y junio de este año. El joven se identificaba como nazi y expresaba su deseo de asesinar a personas judías, soldados y otros grupos.

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Entre las publicaciones citadas por la Fiscalía, el acusado supuestamente:

Publicó fotos en X sosteniendo un cuchillo y un machete , afirmando que los utilizaría contra soldados estadounidenses y personas judías .

y un , afirmando que los utilizaría contra soldados y personas . Instó en un video a tomar las armas contra Estados Unidos y llamó a disparar contra soldados estadounidenses, atacar a personas judías e incendiar negocios estadounidenses, sinagogas y templos cristianos , incluidos los de los Testigos de Jehová y congregaciones pentecostales .

y llamó a disparar contra soldados estadounidenses, e , incluidos los de los y . Publicó un video en el que pedía matar a agentes de la Policía y de la CIA .

y de la . Amenazó en un video con bombardear lugares como la Casa Blanca , el Fuerte Buchanan en Guaynabo, el Campamento Santiago en Salinas y oficinas del Servicio Postal de Estados Unidos , así como los bancos FirstBank , Oriental Bank y Banco Popular .

lugares como la , el en Guaynabo, el en Salinas y oficinas del , así como los bancos , y . Difundió videos en los que mostraba cómo utilizar armas blancas para atacar a personas estadounidenses y reiteraba amenazas contra la Policía de Puerto Rico.

Cada uno de los cinco cargos conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.

La investigación está a cargo de las divisiones de Cibercrimen y Crímenes Violentos del FBI en San Juan.

Según las autoridades federales, Humberty Jesús Carrillo García utilizó TikTok y X para publicar mensajes y videos con amenazas dirigidas contra distintos grupos, entre marzo y junio de este año.

Fiscalía federal advierte no tolerará expresiones de violencia

El fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, aseguró que las autoridades continuarán actuando contra quienes utilicen amenazas para intimidar o poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía.

“Este individuo expresó públicamente su deseo de cometer actos de violencia contra múltiples grupos —incluidos agentes del orden público federales y estatales, miembros de nuestras fuerzas armadas, comunidades religiosas y el público en general— e intentó motivar a otros a hacer lo mismo. Las amenazas de terrorismo doméstico, la violencia motivada por razones religiosas y el daño contra nuestros miembros del servicio militar o instituciones públicas son intolerables“, expresó Ramírez Carbó.

Por su parte, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Juan, Carlos Goris, hizo un llamado a la ciudadanía para que informe cualquier comportamiento sospechoso a las autoridades.

“Amenazar a empleados del gobierno federal e incitar a la violencia de cualquier tipo contra miembros de nuestra comunidad es inaceptable, y el FBI no permitirá que este tipo de comportamiento afecte la calidad de vida de nuestra gente”, sostuvo Goris.

“Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos son generalmente comunidades alegres, donde este tipo de violencia es algo que no se escucha, y continuaremos trabajando con nuestros socios locales y federales de las agencias de seguridad para mantenerlo de esa manera”, aseguró.