El productor de música urbana, Rafael “Raphy” Pina Nieves, quien reclamó recientemente que le condonen un año de su sentencia de libertad supervisada, defendió su intención de quedar totalmente en libertad “por el interés de la justicia”.

Según su abogado, Giovanni Canino, la multa “civil” que recibió por conducir a exceso de velocidad en un área donde había manatíes, un mamífero en peligro de extinción, y la infracción administrativa por la matrícula de un vehículo “solo son demostrativos de la seriedad con la que ha tomado el convicto su libertad supervisada”.

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Estos incidentes, sin embargo, fueron destacados por la Oficina del Oficial de Probatoria, así como por la Fiscalía federal para rechazar el pedido de Pina Nieves de librarse de completar un año adicional de libertad supervisada que le resta por cumplir.

En una moción presentada para rebatir los argumentos en contra de su petición, la defensa le explica al juez federal que debe tomar la decisión, Francisco Besosa, que no hay razón para denegar el pedido. Se precisa en el escrito que ni la oficial de probatoria que analizó su caso, Sugeily Rivera Suazo, o la Fiscalía federal lograron sostener una oposición.

“No identifica ninguna infracción, ningún riesgo ni ningún objetivo incumplido, y no especifica cuál de los criterios presentados ante el Tribunal es el que el señor Pina no cumple”, afirmó Canino.

Además, alude a que las autoridades no lograron encaminar una acusación, más allá de unas multas contra Pina Nieves por los incidentes mencionados.

“Si dicho historial no demuestra la capacidad de conducirse legalmente por cuenta propia, resulta difícil imaginar qué tipo de historial podría hacerlo”, se destacó en la moción.

Se destacó que Pina Nieves ha cumplido con todas las órdenes impuestas por el juez cuando fue sentenciado por una infracción a la ley de armas en mayo del 2022.

De hecho, alude a que en la oposición de las autoridades competentes se “reconoce que el señor Pina ha cumplido con todas las condiciones de su libertad condicional; que la Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos no ha presentado ninguna denuncia por violación ni informe adverso; que ha mantenido su empleo en todo momento; y que ‘recibe suficiente apoyo prosocial de su pareja y familia’”.

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Luego, se añade la razón por la que se reclama que se le exima de cumplir un año adicional en libertad supervisada.

“Tras haber cumplido veinticuatro meses de un periodo de treinta y seis, el señor Pina ha hecho todo lo que el Tribunal le exigió. El expediente presenta hechos compartidos y conclusiones jurídicas contrapuestas. A la luz de dichos hechos, el artículo 3583(e)(1) favorece la terminación temprana: se han cumplido los fines de la supervisión, y la terminación está justificada tanto por la conducta del señor Pina como por el interés de la justicia”, concluyen los argumentos.

Se supone que Pina Nievas culmine su libertad supervisada el 18 de julio de 2027.

Queda en manos del juez Besosa determinar el futuro de la solicitud realizada por el productor musical.

Según las mociones radicadas y el historial del caso, Pina Nieves fue sentenciado a dos años y dos meses de prisión, los cuales terminó el 20 de julio de 2024. Se le impuso también cumplir tres años de libertad supervisada, los cuales cumple en la actualidad.

Pina Nieves fue juzgado por dos cargos de poseer un arma, que se suponía que no tuviera por ser un convicto federal. En una apelación al Primer Circuito de Boston se le eliminó uno de los cargos. Aun así, tuvo que cumplir el periodo de prisión impuesto por el juez Besosa de 41 meses de prisión, que por las bonificaciones que alcanzó se le redujo a dos años y dos meses. Lo hizo en la cárcel de mediana seguridad FCI Butner Medium II, en Carolina del Norte.