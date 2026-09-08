Un hombre de 60 años y residente de Arecibo fue hallado culpable en el Tribunal Federal de Puerto Rico por transportar a una menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva, informó la Fiscalía federal este martes.

Willie Torres Gerena fue declarado culpable el pasado 3 de septiembre, luego de un juicio por jurado que se extendió durante cuatro días. El proceso fue presidido por el juez Francisco Besosa.

Según la evidencia y los testimonios presentados durante el juicio, Torres Gerena, un exentrenador de boxeo y figura paterna de confianza para la víctima, invitó a una joven de 16 años a almorzar.

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Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía federal, el hombre la transportó hasta un motel e intentó violarla.

Agentes especiales del FBI arrestaron a Torres Gerena el 25 de enero de 2024 por intentar involucrarse en actividad sexual con la menor.

Torres Gerena enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua. También podría enfrentar un período de libertad supervisada de cinco años hasta cadena perpetua.

La sentencia fue pautada para el próximo 2 de diciembre. Hasta entonces, Torres Gerena permanecerá detenido bajo la custodia de la Oficina Federal de Prisiones.

“Estos casos son particularmente sensibles y requieren experiencia, paciencia, comprensión y compasión hacia la víctima”, expresó el fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó.

“El veredicto envía un mensaje claro de que quienes exploten a menores o intenten hacerlo serán responsabilizados plenamente y enfrentarán consecuencias significativas por sus delitos”, añadió.

Mientras, Carlos Goris, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Juan, destacó el valor de la víctima y el trabajo de las autoridades que participaron en el caso.

“Este veredicto refleja nuestro compromiso inquebrantable con proteger a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad”, sostuvo Goris.