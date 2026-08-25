El exlíder juvenil del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Jadhiel Andrés Cedeño Gómez, está enfocado en negociar un acuerdo con la Fiscalía federal para declararse culpable de explotación sexual de menores y evitar ir a juicio, según se confirmó en su expediente judicial.

Por el momento, las negociaciones están detenidas y en espera de “completar la evaluación de salud mental” para que su representación legal, encabezada por un abogado de defensa pública, Jackson Boyd Whetsel, pueda “llevar a cabo negociaciones sobre la declaración de culpabilidad”, según surge de un resumen publicado en el expediente por la jueza Gina R. Méndez Miró, del Tribunal federal de Distrito en el Viejo San Juan.

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Se desprende del documento que el personal a cargo de evaluar la condición mental de Cedeño Gómez ha estado desde mediados de mes realizando entrevistas al acusado. Se espera que concluyan a finales de mes. Luego, evaluarán el expediente que obtuvieron del Programa de Educación Especial de Departamento de Educación. Se espera que se tenga un informe de la condición mental del imputado a finales de septiembre.

Ante este augurio, la jueza federal le dio a la defensa hasta el 2 de noviembre para entregar a la Fiscalía federal los atenuantes que reclamarían, en un intento de disminuir la pena que se negociará en el acuerdo.

Del mismo modo, la jueza estableció que “a más tardar el 20 de noviembre de 2026, el acusado deberá presentar una moción o una notificación para modificar su declaración”.

Señaló que, si para el término concedido no hay acuerdo, se realizará un juicio contra Cedeño Gómez.

“El Tribunal advirtió a las partes que estos plazos son firmes y que, de no producirse un cambio en la declaración, el caso irá a juicio según lo programado. Se mantiene la suspensión del cómputo de los plazos de la Ley de Juicio Rápido (‘Speedy Trial Act’) para permitir que la defensa complete la evaluación y el informe pericial y el proceso de atenuación, así como para que las partes continúen con las negociaciones sobre la declaración. El Tribunal determina que los fines de la justicia, al conceder tiempo adicional, prevalecen sobre el interés del público y del acusado en la celebración de un juicio rápido”, manifestó Méndez Giró.

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Pese a la afirmación, la jueza programó el juicio por jurado para el 12 de enero de 2027.

Cedeño Gómez, a quien se le negó la fianza, fue apresado el jueves, 12 de febrero, por cargos de coacción y seducción de un menor o intento, recepción de material pornográfico infantil y posesión de material pornográfico infantil.

El joven fue investigado y arrestado por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), tras denuncias recibidas en su contra.

Según la “queja” publicada en el expediente criminal, Cedeño Gómez contactó a un menor de siete años a través de la aplicación de Tik Tok, le preguntó si podían ser amigos, le indicaba que era “cute” y que quería recibir fotos del menor sin camisa.

La información fue entregada al HSI por los padres del menor el 7 de enero pasado, lo que desató una investigación en la que un agente se hizo pasar por el menor para continuar la conversación. Se alude a que el joven del MVC envió fotografías y pidió comenzar a dialogar a través de WhatsApp. El documento judicial alega que las conversaciones privadas se tornaron más sexuales.

En las conversaciones que mantuvo Cedeño Gómez con el agente encubierto se pautó un encuentro, en el que el menor tendría que huir de la escuela.

Se informó que el día en que Cedeño Gómez fue intervenido por agentes federales, el pasado 12 de febrero, este “admitió que: Ha estado chateando con un menor de aproximadamente ocho años durante aproximadamente un mes y que sus conversaciones fueron sexualmente explícitas. Hablaron de tocarse y tener relaciones sexuales; coordinó un encuentro en persona con el menor con la intención de tener relaciones sexuales dentro de su vehículo, (y que) Cedeño Gómez tiene imágenes de pornografía infantil en su dispositivo celular y participa en un chat donde se comparte pornografía infantil”.

El documento fue firmado por la agente especial del HSI, Nicole Osterman.

Tras este arresto, el MVC suspendió sumariamente a Cedeño Gómez de sus cargos en la colectividad. Además, fue expulsado del Internado Legislativo Jorge Ramos Comas.