Un menor de 17 años fue asesinado durante la noche del jueves en la cancha de baloncesto de la urbanización El Cortijo, en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el área.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de Yandiel A. Uribe Bonilla, quien presentaba múltiples heridas de bala. El joven murió en el lugar.

Las circunstancias en las que ocurrió el crimen se encuentran bajo investigación.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, en coordinación con la fiscal Aileen González, están a cargo de la pesquisa.