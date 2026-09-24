Una gasolinera fue escalada esta madrugada en la carretera PR-130, a la altura del kilómetro 7.5, en el barrio Dominguito, en Hatillo, informó la Policía de Puerto Rico.

Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 luego de que se activara la alarma de la estación Texaco, a eso de las 4:02 a.m.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron que varias personas habían roto la puerta frontal tipo “rolling door” para lograr acceso al interior de la gasolinera.

Una vez dentro, se apropiaron de dinero en efectivo y mercancía. Además, ocasionaron daños a la máquina ATM. La Policía indicó que, al momento, se desconoce si los responsables lograron llevarse dinero del cajero automático.

El agente Carlos Correa Borrero, adscrito al distrito policial de Hatillo y bajo la supervisión de la sargento Emilie Pérez López, realizó la investigación inicial y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Arecibo.