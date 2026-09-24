Un hombre fue asesinado durante la madrugada de este jueves cerca de un negocio ubicado en la carretera PR-872, en la comunidad Río Plantation, en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones de disparos en el área a eso de las 2:16 a.m.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a un hombre en el interior de un vehículo con múltiples heridas de bala. El individuo murió en el lugar.

Al momento, la víctima no ha sido identificada.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, en coordinación con el fiscal de turno, están a cargo de la pesquisa.