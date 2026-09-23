La Policía solicitó la cooperación de la ciudadanía para identificar y localizar a un hombre sospechoso de cometer un robo contra una mujer, ocurrido el pasado 29 de agosto en el estacionamiento de Plaza Escorial, frente a la tienda Burlington, en Carolina.

Según la investigación preliminar, el individuo, mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego, despojó a la mujer de una cartera que contenía documentos personales. Los hechos ocurrieron en presencia de una menor.

El sospechoso fue descrito como de tez blanca, barba blanca y aproximadamente 5 pies y 6 pulgadas de estatura. Como seña particular, posee tatuajes en ambos brazos y piernas.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda contribuir con el esclarecimiento del caso a comunicarse con el agente Kelvin Villarán Ramos, de la División de Robos del CIC de Carolina, al 787-257-7500, extensión 1554, o a la línea confidencial 787-343-2020.