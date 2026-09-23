Agentes de la Policía de Puerto Rico diligenciaron una orden de registro y allanamiento el pasado 20 de septiembre en una residencia ubicada en la carretera PR-181, a la altura del sector Los Núñez en Trujillo Alto, donde arrestaron a una mujer a quien posteriormente le radicaron cargos criminales.

La imputada fue identificada como Marilyn Rosa García, de 55 años.

Ficha policial de la imputada, Marilyn Rosa García, de 55 años. ( Suministrada )

Según el informe policial, durante el operativo las autoridades ocuparon 143 copos de marihuana, dos cápsulas de crack y $680 en efectivo.

Por estos hechos, la Fiscalía presentó cargos por posesión de sustancias controladas con intención de distribuirlas ilegalmente, en violación del Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas.

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La prueba fue presentada ayer, 22 de septiembre, ante el juez Orlando Puldón Gómez, del Tribunal de Carolina, quien determinó causa para arresto y señaló una fianza de $10,000, la cual fue diferida por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio.

Dinero y sustancias controladas ocupadas durante el allanamiento. ( Suministrada )

La investigación estuvo a cargo de los agentes Milton Sánchez Hernández y Félix De Jesús Abreu, bajo la supervisión de los sargentos Omar Cuevas Rivera y Alexander Carrasquillo Sánchez, y la dirección del teniente Ángel Baerga Montes.

En el operativo participaron la Unidad Canina K-9, la División de Inteligencia y Arrestos de San Juan y el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina.