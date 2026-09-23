La Policía de Puerto Rico identificó a los dos conductores involucrados en el accidente de tránsito de carácter fatal ocurrido ayer, martes, en la carretera PR-3, a la altura del kilómetro 108.6, en dirección de Maunabo hacia Patillas.

Según la información suministrada por la Uniformada, Félix Lebrón Brito, de 87 años y residente de Maunabo, conducía un Hyundai Accent, color gris, del año 2019, cuando presuntamente invadió el carril contrario.

El vehículo impactó de frente al Nissan Sentra, color blanco, que era conducido por Carlos Ortiz Rodríguez, de 56 años y vecino de Maunabo.

Tras el choque, Ortiz Rodríguez sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte.

Mientras, Lebrón Brito resultó herido y fue transportado a un hospital en condición de cuidado.

El accidente ocurrió a eso de las 11:37 a.m. del martes.

El agente Víctor Méndez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del área de Humacao, tiene a cargo la investigación junto al fiscal Juan Hernández Cruz.