La Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia presentó 80 cargos criminales contra los administradores de un hogar en Cidra, señalados por presuntamente cometer actos de maltrato y negligencia contra pacientes geriátricos y de salud mental que estaban bajo su cuidado.

Los imputados fueron identificados como Vladimir Rosa Solá y Giselle Alvarado Pérez, administradores de Mi Nuevo Hogar. Cada uno enfrenta 40 cargos.

Entre los cargos figura homicidio negligente por la muerte de una de las pacientes.

Según la investigación, para el 14 de octubre de 2021, Rosa Solá se desempeñaba como administrador y director del hogar, mientras Alvarado Pérez era la coordinadora de servicios.

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La pesquisa reveló que, aunque los pacientes tenían un plan de salud, presuntamente no recibían los servicios necesarios para atender sus diagnósticos. Además, no se desarrollaban planes de tratamiento individualizados para atender sus necesidades.

Alegan maltrato y negligencia

De acuerdo con Justicia, una de las pacientes fue llevada a un hospital en delicado estado de salud y con evidente deterioro físico. Aunque recibió tratamiento médico y cuidados durante su hospitalización, su condición continuó empeorando hasta que murió.

La investigación también reveló otros actos de abuso y negligencia contra pacientes que permanecían en el hogar.

“Las personas que reciben servicios de salud mental merecen atención adecuada, protección y un trato digno. Quienes asumen su cuidado tienen la responsabilidad de procurar que reciban los servicios que necesitan para atender sus condiciones. Este caso refleja las graves consecuencias que puede tener incumplir con ese deber”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres.

También alegan apropiación de identidades

Como parte de la pesquisa, Justicia indicó que Rosa Solá y Alvarado Pérez presuntamente utilizaron las identidades de médicos para dar legitimidad al proceso de licenciamiento del hogar ante la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).

La facilidad fue posteriormente cerrada por ASSMCA.

Además, según la investigación, Mi Nuevo Hogar habría recibido fondos del Departamento de la Familia mediante contratos para ofrecer servicios esenciales de salud que, según Justicia, no fueron brindados a los participantes que estaban en la facilidad.

40 cargos contra cada imputado

La fiscal Brenda Rosado Aponte, de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid, presentó los cargos contra ambos imputados.

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Cada uno enfrenta:

4 cargos por negligencia en el cuidado

por negligencia en el cuidado 5 cargos por maltrato a personas de edad avanzada

por maltrato a personas de edad avanzada 4 cargos por apropiación ilegal

por apropiación ilegal 5 cargos por apropiación ilegal de identidad

por apropiación ilegal de identidad 16 cargos por posesión y traspaso de documentos

por posesión y traspaso de documentos 5 cargos por discrimen en los servicios de salud mental

por discrimen en los servicios de salud mental 1 cargo por homicidio negligente

El Ministerio Público también solicitó una restitución de $33,595.48.

La jueza María Hernández Calzada, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, encontró causa por todos los cargos presentados por la Fiscalía.

A cada imputado le impuso una fianza de $20,000 y ambos quedaron bajo supervisión electrónica.

La vista preliminar fue señalada para el 30 de septiembre.

La investigación estuvo a cargo de la agente Tania Mora Pagán, de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid.