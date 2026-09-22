Agentes de la Policía de Puerto Rico, en unión al Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI) y el Task Force de los U.S. Marshals, arrestaron a un hombre de 27 años contra quien pesaba una orden de arresto federal relacionada con el operativo “Gangster’s Paradise”, realizado en el residencial Manuel A. Pérez.

El arresto de Malik Jordan Walrond León, residente de Guaynabo y prófugo federal, se produjo durante un plan de trabajo de vigilancia realizado en el residencial Los Laureles, en Cupey. Al momento de su arresto, se le ocupó un rifle marca Smith & Wesson, calibre .223, dos libras de aparente marihuana y $3,350 en efectivo, en distintas denominaciones.

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Durante la intervención también se halló una pistola Glock, modelo 19, quinta generación, calibre 9 milímetros; seis cargadores para municiones calibre 9 milímetros; seis cargadores para municiones calibre .223; 194 municiones calibre 9 milímetros; 14 municiones calibre .40; 109 municiones calibre .223; y siete municiones calibre 7.62 × 39 milímetros.

Además, las autoridades ocuparon un kilo y medio de aparente cocaína; 660 bolsas plásticas transparentes con polvo blanco de aparente cocaína; 311 envases cilíndricos transparentes con aparente cocaína en su modalidad de “crack”; una onza de aparente picadura de marihuana; 580 envolturas de papel de aluminio, dobladas a manera de pastel (“decks”), con polvo de aparente heroína; 172 píldoras redondas de tonalidad rosada; y $1,150 en efectivo.

El Task Force de los U.S. Marshals asumió la custodia del arrestado, mientras que el FBI tomó custodia de la evidencia ocupada.