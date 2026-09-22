Un hombre de 51 años fue acusado por presuntamente agredir a su madre, de 71 años, durante una discusión ocurrida en la madrugada de ayer en una residencia del sector El Llano, en el barrio Achiote, en Naranjito.

Según informó la Policía de Puerto Rico, el imputado Carlos Javier Rosado Nieves sostuvo una discusión con su progenitora, a quien presuntamente le profirió palabras soeces, le pidió dinero y la agredió con las manos.

Ficha policíaca del imputado, Carlos Javier Rosado Nieves, de 71 años. ( Suministrada )

La mujer sufrió una laceración en el antebrazo izquierdo como consecuencia de la alegada agresión.

Tras consultar el caso, se radicó contra Rosado Nieves un cargo por maltrato a persona de edad avanzada, bajo el Artículo 127 del Código Penal.

Rosado Nieves fue llevado ante la jueza Miriam Estefan Acta, del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $25,000.

Rosado Nieves no prestó la fianza, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón.

La investigación estuvo a cargo del agente Erick Luciano Ortiz, adscrito al distrito de Naranjito.