La Policía de Puerto Rico urgió este miércoles ayuda de la ciudadanía para identificar y localizar a un hombre sospechoso de cometer un robo en una sucursal de Banco Popular, ubicada en Ponce Town Center, el pasado 16 de septiembre.

Se alega que el sospechoso llegó al banco y mediante una nota anunció el asalto. Acto seguido, presuntamente se apropió de $2,778 en efectivo y huyó el lugar.

Al momento de los presuntos hechos, el sospechoso vestía un mahón y una camisa de manga larga color oscuro.
Al momento de los presuntos hechos, el sospechoso vestía un mahón y una camisa de manga larga color oscuro. (Suministrada)

El sospechoso fue descrito como un hombre de entre 50 y 60 años, de constitución delgada, rostro perfilado, barba canosa y tez blanca.

Al momento de los presuntos hechos, vestía un mahón y una camisa de manga larga color oscuro.

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El sospechoso fue descrito como un hombre de entre 50 y 60 años, de constitución delgada, rostro perfilado, barba canosa y tez blanca.
El sospechoso fue descrito como un hombre de entre 50 y 60 años, de constitución delgada, rostro perfilado, barba canosa y tez blanca. (Suministrada)

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información que pueda contribuir con la investigación a comunicarse con la agente Y’isel Torres, adscrita a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias y Cooperativas, al 787-782-9006.