Una motora que había sido reportada como robada en la marquesina de una residencia del barrio Naranjo, en Fajardo, fue recuperada durante la madrugada de hoy, miércoles, por agentes de la Policía.

Según el informe preliminar, alrededor de las 3:00 a.m., los agentes Ángelo Meléndez Vélez y Ralph Meléndez Rivera, bajo la supervisión del sargento Gamalier Velilla Soto, se encontraban en el estacionamiento de un establecimiento de comida rápida ubicado en la carretera PR-987, en Fajardo.

Allí localizaron una motora Yiben YN150T, color gris claro y tablilla 306247M, que había sido reportada como hurtada el 21 de septiembre en el barrio Naranjo.

De acuerdo con la información suministrada por la Uniformada, un individuo que se encontraba en el lugar abandonó la motora al percatarse de la presencia de los agentes y huyó hacia un solar baldío aledaño.

La investigación continúa para esclarecer los hechos.