La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) culminó cerca de las 11:00 de la noche de ayer los trabajos de reparación de la última avería en el Superacueducto. Sin embargo, todavía no se ha iniciado la apertura del sistema para restablecer el servicio a los más de 100,000 abonados afectados desde el pasado fin de semana.

Así lo precisó el director ejecutivo de la corporación pública, Luis González Delgado, quien explicó que el sistema aún no ha sido abierto debido a que deben esperar el tiempo requerido para el secado y curado del hormigón utilizado anoche para sellar la reparación.

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“Estamos en el punto ahora de dejar que ese hormigón comience su proceso de curado. Y de esa manera, con ese proceso, comenzar la apertura paulatinamente del sistema... Este es un hormigón que va a servir de apoyo para que toda esa reparación que hicimos esté ahí sólida. Estuvimos trabajando un tramo de 32 pies”, dijo González Delgado en entrevista radial con WKAQ 580.

Luego de días de trabajo ininterrumpido, esta noche finalmente el equipo de la AAA culminó las labores en el Superacueducto en Bayamón, lo que permitirá que en las próximas horas comience a restablecerse el servicio de agua. pic.twitter.com/7Nc9YjKZZw — Jenniffer González (@Jenniffer) June 16, 2026

¿Cuándo llegará el agua?

Según precisó el funcionario, se espera que el sistema comience a abrirse hoy y que aproximadamente el 50% de los abonados afectados comience a recibir el servicio en algún momento del día.

“Estas primeras 24 horas, sobre el 50% de las personas afectadas van a comenzar a recibir el servicio”, mencionó, sin ofrecer detalles sobre la hora en que comenzará la apertura del sistema.

El resto de los abonados afectados debería recuperar el servicio mañana, miércoles.

“Esa es nuestra expectativa”, dijo al ser cuestionado sobre si el resto de los abonados tendrá servicio de agua mañana.

16 Fotos La zona averiada se detectó en Bayamón.

Créditos por servicio deficiente para abonados afectados

El ingeniero Delgado confirmó que, por orden de la gobernadora Jenniffer González Colón, la AAA trabaja en la implementación de créditos para los abonados afectados por las interrupciones en el servicio.

“Ese proceso ya está siendo realizado. Estamos identificando todas y cada una de las cuentas, para que esos clientes que se han visto afectados, en efecto puedan tener un crédito por servicio deficiente”, dijo el funcionario.

Sin embargo, aún no se ha establecido de cuánto sería el crédito, ya que la corporación pública continúa el proceso de evaluación para determinar el monto correspondiente.

Tampoco se ha precisado cuándo estos créditos se reflejarán en las facturas de los abonados.

Mientras tanto, permanecen sin servicio de agua potable múltiples sectores de los municipios de Bayamón, Guaynabo, San Juan, Carolina, Loíza, Caguas, Aguas Buenas, Gurabo y Juncos.