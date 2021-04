El senador José Vargas Vidot dijo hoy que el Proyecto del Senado 184 que prohibiría las terapias de conversión utilizadas para “corregir” la homosexualidad, particularmente en menores de edad, pasará el cedazo de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, de manera que pueda ser llevado al votación al pleno del Senado.

Sin embargo, el presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau Santiago no pudo garantizar que la medida, como está redactada, supere el trámite de manera que no vuelva quedar en una gaveta del Capitolio como ocurrió el cuatrienio pasado.

Vargas Vidot consignó que no está inclinado a favorecer enmiendas y sostuvo que mañana miércoles los 14 senadores que integran la Comisión deberán votar sobre el informe, que recomienda la aprobación de la medida. Detalló que necesita ocho de los 14 votos para que el informe pueda ser aprobado. “Creo que tengo los ocho votos necesarios”, precisó el salubrista.

“Es un informe denso, tiene sobre 70 páginas”, dijo a periodistas en el Capitolio. Agregar que a ;la vista pública en la que en la que se evaluó el proyecto de ley comparecieron 29 personas o entidades a favor, y 14 se expresaron en contra.

“Me he inclinado igual que los demás autores a no aguar el proyecto con una enmienda innecesaria. Aquí no ha venido un solo senador o senadora a proponer enmiendas”, sostuvo Vargas Vidot. Sostuvo que la libertad religiosa está preservada en la Constitución de Puerto Rico y en la separación de Iglesia y Estado.

“No estoy sugiriendo enmiendas, pero soy realista. A lo mejor la medida no tiene los 14 votos, pero si se atienden enmiendas razonables a la misma, lo más seguro los puede tener porque hay consenso en algunas cosas de la medida, pero en otras sé que hay diferencias. Y si podemos zanjar esas diferencias con enmiendas razonables, a lo mejor la medida tiene más apoyo”, dijo por su parte el Presidente del Senado.

Sostuvo que “hay posturas de los sectores religiosos de que sí se afecta la libertad religiosa y eso hay que atenderlo”. No obstante dijo que esperará a que Vargas Vidot radique el informe de la medida. “Voy a votar, no me voy a abstener”, indicó Dalmau Santiago, sin dejar ver cómo votará.

“Estoy convencido de que hay consenso casi total en prohibir las torturas, los maltratos y las torturas que son agresivas contra el individuo, he escuchado eso, pero también hay que atender esa preocupación o esa posible enmienda que pueda probablemente lograr que ese voto sea a favor de la medida”, indicó el Presidente del Senado.

“No estoy hablando de aguarlo, queremos mejorarlo, no podemos mejorarlo porque hay un tranque, pues vamos a buscar los 14 votos”, agregó en relación a que si es llevada votación del pleno, la pieza de ley necesita 14 votos. Dijo también que si la medida no tiene los votos en la Comisión de Iniciativas Comunitarias, “ese es el trámite legislativo”.

Se le preguntó cómo entiende que el proyecto, según radicado, afecta la libertad religiosa, pero dijo que no emitiría comentarios. “No quiero emitir una opinión todavía”, sostuvo el líder senatorial.

Dijo que el pasado cuatrienio votó a favor del proyecto, pero hizo claro que “no es igual que este”, pues prohibía el uso de fondos públicos para usar las terapias conversión. “Le voté a favor y después en la Cámara no pasó, ese es el trámite legislativo”, agregó.

Además de Vargas Vidot son autores de la medida, los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe y la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago. El senador popular Javier Aponte Dalmau es coautor.